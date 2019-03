FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein will Arbeitsplicht für Flüchtlinge

Geht es nach der Ministerin, können Asylberechtige ohne Job den Einsatz als Erntehelfer nicht ablehnen

Wien – Die freiheitliche Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein hat schon des öfteren erklärt, dass sie die rund 33.000 arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten in Österreich für geeignet hielte, in der Land- und Forstwirtschaft unterzukommen.

Das Sozialministerium hat heuer – wie berichtet – in die neuen arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben für das Arbeitsmarktservice (AMS) die "rasche Vermittlung von Asylberechtigten zur Arbeitsaufnahme in der Landwirtschaft" inkludiert.

In der Kärntner Krone erklärt Hartinger-Klein genauer, wie sie sich das vorstellt: Was Einsätze als Erntehelfer oder im forstwirtschaftlichen Bereich betrifft, so will sie eine Arbeitspflicht für Asylberechtigte ohne Job.

Verpflichtend

Hartinger-Klein: "Entweder qualifiziere ich diese Asylberechtigten, oder ich setze sie verpflichtend ein, etwa im land- und forstwirtschaftlichen Bereich." Das wäre ein Unterschied zum jetzigen Modell, bei dem angebotene Jobs abgelehnt werden dürfen, dies aber zu einer Kürzung des Arbeitslosengeldes führt.



Im Beisein des Kärntner FPÖ-Chefs Gernot Darmann definierte die Ministerin die von ihr genannten Arbeitseinsätze auch genauer. Hartinger-Klein: "Etwa als Erntehelfer oder im Kampf gegen den Borkenkäfer im Wald."

Darmann pflichtete bei: "Nur im Kaffeehaus sitzen und auf das Geld des Steuerzahlers zu warten, ist zu wenig." Abgewickelt soll es nach dem Willen Hartingers über das AMS werden. (red, 19.3.2019)