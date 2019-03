"Forbes" adelt "Botschafterin der Innovation"

Die 28-jährige Grazerin Verena Papik zählt laut dem US-Magazin Forbes zu den einflussreichsten Media-Jungmanagerinnen in Europa

Es hätte alles auch ganz anders kommen können. Womöglich säße sie heute in einer führenden Position bei L'Oréal oder Chanel, denn ganz am Anfang standen ein Kosmetikjob in Graz und der "drängende Wunsch, ins Ausland zu gehen", erzählt Verena Papik.

Nach der Hak-Matura sammelte die heutige Social-Media-Managerin erste Auslandserfahrungen bei einem Praktikum in der österreichischen Botschaft in Washington D.C. Zurück in Graz "packte mich erst recht das Fernweh. Ich verkaufte all meine Sachen auf dem Flohmarkt und fuhr auf Anraten eines Freundes, der sagte, dort spielt die Musik, mit nur einem Koffer nach Schanghai." Dort nahm sie einen PR-Job für eine E-Commerce-Plattform für Designerbrillen an.

Verena Papik war damals knapp über 20. Heute ist sie 28 und zählt zu den einflussreichsten Media-Jungmanagerinnen in Europa. Das US-Magazin Forbes hat Papik in der Altersklasse unter 30 zu den "30 interessantesten Köpfen" in Europa gekürt.

Die Schanghaier Brillenepisode dauerte jedenfalls nicht lange, plötzlich kam der chinesische Gründer des Musikvideonetzwerks musical.ly daher. "Wir haben zusammen einen deutschen Rapsong probiert – und schon war ich im Team."

"Zukunft gehört kleinen Schnellen"

Die Teenager-App für Kurzvideos und Musik ging mit bald 250 Millionen Usern durch die Decke. 2017 wurde die App um eine Milliarde Dollar verkauft und in Tiktok umbenannt. Papik übersiedelte nach London, um den europäischen Markt aufzubauen.

"Für mich war die Sache aber irgendwie bald ausgereizt, ich brauchte etwas Neues, Aufregendes." Dann kam im August 2018 Tune Moji, ein völlig neues Musik-Gif-Netzwerk. Papik ist im Londoner Headquarters für die globale Positionierung der App verantwortlich. Demnächst geht's nach Los Angeles. "Ich werde von dort den US-Markt aufbauen."

Wobei: "Als Frau muss ich mich in der Branche ordentlich durchbeißen. Wenn ich einen Termin bei US-Medienkonzernen habe, sitzen mir 55-jährige Männer gegenüber und sagen, sie wollen die Marketingleitung sprechen. Wenn ich dann sage, die steht vor ihnen, schauen sie ziemlich blöd. Ich erkläre ihnen dann, wohin sich die Social Media-Welt entwickeln wird." Da fühle sie sich wie "eine Botschafterin der Innovation". Selbst die ganz Großen wie Facebook seien heute schon viel zu langsam. Die Zukunft gehöre den kleinen Schnellen. "Und da will ich mit dabei sein, vielleicht demnächst mit einer eigenen App", sagt Papik. (Walter Müller, 16.3.2019)