Protestbewegung Algeriens drängt auf Reformen

Demonstranten fordern Neuanfang ohne Bouteflika

Der Druck auf die hinter Präsident Abdelaziz Bouteflika stehende Staatsführung Algeriens nimmt weiter zu. Die vor einer Woche gemachten halbgaren Zugeständnisse an die Protestbewegung, die seit vier Wochen mit fast täglichen Großdemonstrationen den Status quo im Land herausfordert, ziehen nicht. Am Freitag schlossen sich nochmals deutlich mehr Menschen den landesweiten Massenprotesten an als in den Wochen zuvor. Sie machten damit unmissverständlich klar, dass sie sich mit nicht weniger zufriedengeben als mit einem echten politischen Neuanfang und einem Ende des "Systems".

Allein in Algier zogen Hunderttausende stundenlang Parolen skandierend durch die Innenstadt. "Republik, kein Königreich!" oder "Hau ab, Bouteflika!" hallte es in einer ohrenbetäubenden Lautstärke durch die Stadt, in der sich erneut ein Querschnitt der algerischen Gesellschaft den Frust von der Seele brüllte.

Nur Tage zuvor hatte Bouteflika per Brief die Präsidentschaftswahl verschoben, mit Innenminister Noureddine Bedoui einen neuen Regierungschef ernannt und eine politische Übergangsphase angekündigt – damit aber gleichzeitig die Verfassung verletzt. Denn Bouteflika soll trotz seines offiziellen Mandatsendes Mitte April auf unbestimmte Zeit im Amt bleiben. "Wir wollten Wahlen ohne Bouteflika, jetzt haben wir Bouteflika, aber keine Wahlen", ist auf einem Plakat in der Menge zu lesen. Die als Beruhigungspille gedachte Personalrochade an der Regierungsspitze erntete bisher vor allem eine ordentliche Prise Sarkasmus.

Ruf nach Zweiter Republik

Während sich das hinter den Kulissen regierende Geflecht aus Regimeparteien, Geschäftseliten und Sicherheitsapparat mit derlei politischen Manövern Zeit erkauft, bekommt auch die Protestbewegung mehr Zeit, um sich besser zu organisieren und Forderungen zu konkretisieren. Ging es zu Beginn der Proteste ausschließlich darum, Bouteflikas fünftes Mandat zu verhindern, wird heute eine zweite Republik gefordert. Es geht längst nicht mehr nur um Bouteflika, sondern um das System, das er repräsentiert.

Die Wucht, mit der sich derzeit der öffentliche Raum politisiert und öffnet, ist atemberaubend, die Reife und das Bewusstsein, mit dem die Protestbewegung agiert, beeindruckend.

Während der bereits als angezählt geltende Bedoui immer noch versucht, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen – erst am Sonntag lehnten 13 unabhängige Gewerkschaften ein Gesprächsangebot dankend ab -, bröckelt Bouteflikas Unterstützerfront unaufhörlich weiter. Selbst der Polizeiapparat stellt sich inzwischen auf die Seite der Protestierenden.

Die Veröffentlichung von in Polizeihelikoptern aufgenommenen Videos von den Protesten in Algier, die expliziten Grautöne in Stellungnahmen der Polizeibehörde DGSN und die Tatsache, dass sich immer mehr Beamte folgenlos mit den Protesten solidarisieren, sprechen Bände. Die DGSN bereitet sich auf ein Post-Bouteflika-Algerien vor und will kein Chaos sähen. Fraglich bleibt nur, welche mit Bouteflika rivalisierende Fraktion im Machtapparat daraus politisches Kapital schlagen könnte. (Sofian Philip Naceur, 18.3.2019)