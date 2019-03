Pro und Kontra: Abschaffung der ORF-Gebühren

PRO: Das geht günstiger und besser

von Günther Oswald

Ein gebührenfinanzierter Rundfunk ist aus mehreren Gründen anachronistisch. Heute kann jeder zu jeder Zeit und an jedem Ort mit seinem Smartphone oder Laptop Radio hören oder fernsehen. Es ergibt daher keinen Sinn, eine Abgabe auf "Rundfunkgeräte" aufrechtzuerhalten. Wandelt man sie in eine allgemeine Haushaltsabgabe um, kann man den ORF aber auch gleich über das Bundesbudget finanzieren.

Befürworter des aktuellen Systems wenden dann gerne ein: Das wäre ein Wahnsinn, weil der ORF jedes Jahr mit der Politik um sein Budget feilschen müsste. Huch, also politischer Einfluss im Öffentlich-Rechtlichen. Wo kämen wir denn da hin? Scheinheiliger geht es nicht. Es gibt kaum eine staatsnahe Einrichtung, in die die Politik ungenierter reinregiert als den Rundfunk. Oder ist es bloßer Zufall, dass wichtige Posten immer dann wechseln, wenn sich auch die politischen Mehrheitsverhältnisse gedreht haben?

Die GIS hebt mehr als 900 Millionen jährlich ein, ein Drittel geht an Bund und Länder, zwei Drittel an den ORF. Sieht man sich das Programm von ORF 1 an – hauptsächlich abgelutschte US-Serien -, darf die Frage gestattet sein, ob das nicht besser und günstiger ginge. Klar, Mainstream-TV bringt höhere Werbeerlöse. Die Ertragsmaximierung zulasten privater Medien kann aber nicht Auftrag des ORF sein. Es ist Zeit für ein neues Finanzierungsmodell und eine Debatte darüber, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk sein soll. (Günther Oswald, 18.3.2019)