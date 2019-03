Parlamentssprecher: Neue Abstimmung über Brexit-Deal nur mit Änderungen

Premierministerin Theresa May darf den Abgeordneten nicht denselben Vorschlag noch einmal vorlegen. Ein Votum wollte sie sich nur antun, wenn sie nicht verliert

Unterhaus-Speaker John Bercow hat am Donnerstag die Pläne Theresa Mays durchkreuzt: Er will das Gesetz der Premierministerin für eine Trennung von der EU nur dann erneut zu einer Abstimmung zulassen, wenn dieser substanzielle Änderungen beinhalte. Er verwies im Unterhaus auf eine Regel aus dem frühen 17. Jahrhundert, wonach dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann. Wenn es sich um "einen neuen Vorschlag" handle, sei "alles in Ordnung".

Damit macht er die zuletzt verstärkten Bemühungen der Regierungschefin vorerst hinfällig, den für 29. März geplanten EU-Austritt doch noch auf geordnete Weise zu vollziehen. Mehrere Minister, etwa Finanzressortchef Philip Hammond, sind im Gespräch mit der nordirischen Unionistenpartei DUP. Nur wenn deren zehn Abgeordnete Mays Austrittspaket ihre Zustimmung in Aussicht stellen – was wiederum Dutzende konservative Hinterbänkler zur Änderung ihrer Meinung bewegen würde -, will die Regierungschefin das Unterhaus zum dritten Mal zur Abstimmung bitten. Doch bis dahin sei "noch viel Arbeit" nötig, sagte Außenminister Jeremy Hunt am Montag in Brüssel.

Vergangene Woche hatte das Londoner Parlament das EU-Austrittspaket schon zum zweiten Mal mit klarer Mehrheit abgelehnt. Bei einem dritten Votum müssten alle bisherigen Befürworter bei der Stange bleiben und mindestens 75 Abgeordnete ihre Meinung ändern. Sollten die Volksvertreter erneut den mit Brüssel ausgehandelten Vertrag samt politischer Zukunftserklärung ablehnen oder gar nicht erst abstimmen, muss die Premierministerin am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel die Verlängerung der eigentlich auf zwei Jahre begrenzten Verhandlungsperiode beantragen. Diese endet am 29. März um Mitternacht MEZ.

Spitzen der Spitzen-Torys

Mays wichtigster Rivale Boris Johnson rief in seiner hochbezahlten Telegraph-Kolumne zur Ablehnung auf. Statt über die Verlängerung solle die Premierministerin in Brüssel lieber erneut über die Auffanglösung für Nordirland verhandeln. Dieser sogenannte Backstop soll die innerirische Grenze offenhalten und dadurch der früheren Bürgerkriegsregion den Frieden bewahren.

Der frühere Außenminister Johnson gehört zu jenen Spitzen-Torys, die wie die Kabinettsmitglieder Hunt (Äußeres) und Sajid Javid (Inneres) sowie die früheren Brexit-Minister David Davis und Dominic Raab seit Wochen ungeniert ihre Ambitionen auf die May-Nachfolge zur Schau tragen.

Hingegen vollzog die nicht minder ehrgeizige frühere Sozialministerin Esther McVey am Wochenende eine sehr öffentliche Kehrtwende: Da sich durch die Möglichkeit eines langen Brexit-Aufschubs die politischen Bedingungen verändert hätten, werde sie dem Austrittspaket im dritten Anlauf zustimmen, teilte die Politikerin mit. Für die Premierministerin wünscht sie sich "einen würdigen Abschied".

Ganz so weit ist es noch nicht: Übers Wochenende erhielt May auch positive Signale. Sowohl der frühere Finanzminister Norman Lamont wie auch der nordirische Friedensnobelpreisträger David Trimble, beide Mitglieder des Oberhauses, rieten den Abgeordneten der anderen Kammer zur Zustimmung. Beide sind teils langjährige EU-Gegner und standen bisher dem Austrittspaket skeptisch gegenüber.

"Erhebliche Zugeständnisse"

Die Regierung habe "erhebliche Zugeständnisse" erzielt, beteuerte der Jurist Trimble, der als Chef der Unionistenpartei DUP die erste parteiübergreifende Provinzregierung in Belfast angeführt hatte. Sollten Tory-Abgeordnete jetzt indirekt zum Brexit-Scheitern beitragen, "wird die zukünftige Geschichtsschreibung dafür kein Verständnis haben".

Für die Verlängerung der Austrittsperiode bis 30. Juni bedarf es der einstimmigen Zustimmung sämtlicher 27 verbleibenden Mitgliedsstaaten. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat sich in Konsultationen mit den Staats- und Regierungschefs für eine "lange Verschiebung" starkgemacht. Offenbar ist damit ein Zeitraum von mindestens einem Jahr gemeint.

Kaum diskutiert wird in London bisher, wie das Austrittsgesetz ausgehebelt werden kann. In ihm hatten die eingefleischten EU-Gegner mit Duldung Mays und gegen alle Warnungen der Opposition den 29. März als Austrittstermin festgeschrieben. Um den chaotischen Austritt ("No Deal") zu verhindern, müssten beide Parlamentskammern in den kommenden zehn Tagen ein neues Gesetz verabschieden. Diesem wäre der erbitterte Widerstand von Brexit-Ultras im Unter- wie im Oberhaus sicher.

Ungeklärt bleibt auch die Frage, ob und in welcher Weise sich das Vereinigte Königreich an der Europawahl beteiligt, falls eine Verlängerung über den 30. Juni hinaus beschlossen wird. Die Rechtsabteilung der EU-Kommission hält dies für zwingend notwendig; dem widerspricht die britische Generalanwältin am EuGH, Eleanor Sharpston. Die britische Wahlkommission hat vorsichtshalber die Parteien auf die Möglichkeit eines Urnengangs Ende Mai vorbereitet. (Sebastian Borger, 18.3.2019)