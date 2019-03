Heumarkt wird vorerst auf Eis gelegt

Geht es nach dem Bund, wird nach einem Bericht der Icomos der 66 Meter hohe Wohnturm am Wiener Heumarkt gekippt, der das Weltkulturerbe gefährdet

Für die Bundesregierung ist das umstrittene Bauprojekt am Wiener Heumark, inklusive des 66 Meter hohen Luxuswohnturms "in dieser Form gestorben". Das verkündete Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP). Der Bericht des Denkmalrats Icomos zur Erhaltung des Weltkuluterbes in der Wiener Innenstadt habe der rot-grünen Stadtregierung ein "vernichtendes Zeugnis" ausgestellt, sagte Strache.

In dem Gutachten empfiehlt Icomos, die Planungen für zwei Jahre auszusetzen und Alternativen zu erarbeiten, um das Kulturerbe zu sichern. Das Bauprojekt würde das Stadtbild "zerstören", das Areal seine "historische Authentizität" und "kulturelle Bedeutung" verlieren, heißt es in dem Papier, das das Kanzleramt veröffentlichte.

Die Stadt stünde in "sehr intensiven" Gesprächen mit der Unesco und mit Icomos, sagte Landtagspräsident Ernst Woller (SPÖ). Und kündigte bereits am Sonntag eine "zweijährige Phase des Nachdenkens" an, während der "sich gar nichts ändern" werde. Woller wurde von der rot-grünen Stadtregierung als Koordinator mit den Fragen des Weltkulturerbes betraut. Im Gespräch mit dem STANDARD versicherte er tags darauf, das "oberste Ziel ist die Erhaltung des Weltkulturerbes". Gleich danach stünde die Sanierung und Weiterentwicklung des Heumarkts. Ein klares "Nein" zu dem 66-Meter-Turm wollte Woller nicht aussprechen. "Die beschlossene Flächenwidmung hat Gültigkeit", sagte er. In den kommenden Jahren werde das Projekt keinesfalls stillstehen. Im Gegenteil: Es komme "viel Arbeit" und ein intensiver Dialog mit der Unesco auf Wien zu. Auch wolle man dem Projektbetreiber noch einmal die Wichtigkeit des Weltkulturerbes für Wien klar machen. Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) wollte auf Anfrage nicht zu dem Thema Stellung nehmen.

"Verwerfliches Projekt"

Der türkis-blauen Bundesregierung ist das zu wenig. Auch alle andere Empfehlungen von Icomos müssten wahrgenommen werden. Das "verwerfliche Projekt" müsse sofort "verworfen" werden. Da ansonsten der Wohnturm das historische Wiener Stadtbild "irreparabel zerstören" würde, ist der Vizekanzler sich sicher.

Blümel forderte von Wien, "alle Maßnahmen zu ergreifen" um das Prädikat Weltkulturerbe zu erhalten. Ein diesbezüglicher Brief an die Stadtregierung sei bereits in der Entstehung. Von der Stadt wiederum erwarte sich Blümel, dass diese bis 8. April – ebenfalls schriftlich – erkläre, dass das Projekt so nicht kommen wird.

Blümel will weisen

Falls die Stadt seiner Forderung nicht nachkomme und an dem Bauprojekt in der jetzigen Form weiterhin festhält, droht der Minister mit einer Weisung, die er allerdings nicht näher ausführte. Nur so viel: Österreich sei als Vertragspartner der Unesco völkerrechtlich dazu verpflichtet, die Auflagen einzuhalten. In seiner Argumentation stützt sich Blümel auf ein Gutachten des Verfassungsjuristen Theo Öhlinger. Der Jurist ist der Auffassung, dass die Bundesregierung Wien anordnen könne, den Flächenwidmungs- und Bebauungsplan abzuändern, um die Einhaltung der Welterbekonvention sicherzustellen.

Allerdings gehen die Rechtsmeinungen diesbezüglich auseinander. Bereits im Jänner, als Blümel zum ersten Mal angedeutet hatte, eine Weisung zu erteilten, widersprach etwa Anwalt Georg Eisenberger im Gespräch mit dem STANDARD. Die Einhaltung der Kriterien sei laut Vertrag freiwillig, nicht verpflichtend. Deshalb könne der Bund nicht in Länderautonomie eingreifen. Auch in Wien ist man "entspannt", erklärte Woller. Denn die Stadtjuristen seien sich sicher, dass ein Minister weder einem Bürgermeister noch Gemeinderat eine Weisung erteilen könne.

Kritik von Eislaufverein

Zwischen den Stühlen sitzt in dieser Diskussion währenddessen der Wiener Eislaufverein. Dieser drohe wegen der Entwicklungen am Heumarkt "unter die Räder zu kommen", erklärte Peter Menasse, der Pressesprecher des Vereins im Gespräch mit dem STANDARD. "Wir sitzen als Pächter in der Mitte und sind der Spielball der Politik."

Bis 2058 läuft der Pachtvertrag des Vereins noch. Doch seit dem Jahr 2008, als das Grundstück am Heumarkt vom Wiener Stadterneuerungsfonds verkauft wurde, habe man keine Investitionen mehr tätigen können. Denn seither stünden bauliche Veränderungen im Raum. Die ständigen Verschiebungen des Umbaus kratze an dem Weiterbestand des Vereins. Die unklaren Verhältnisse würden es schwer machen, Untermieter für die Gebäude und den Platz für die Sommernutzungen zu finden. "Ständig wird über das Weltkulturerbe diskutiert. Vergessen wird, dass es uns auch seit 150 Jahren gibt und der Eislaufverein ebenfalls ein Kulturgut ist", sagte Menasse. Er wolle Klarheit, dass man die Interessen des Vereins in die Planung einbezieht und ökonomische Unterstützung für die Hunderttausende Euros, die ihnen durch das ständige Hin und Her entgangen sind. "Wir sind ein gemeinnütziger Verein, ohne Subventionen. Wir leben von der Untermiete, Mitgliedsbeiträgen und den Eintrittsgeldern. Jedes Geld, das überbleibt, wird in den Verein gesteckt", sagte Menasse.

Kein Urteil für Umwelt

Auch die Gerichte befassten sich am Montag mit der Causa. Am Bundesverwaltungsgericht wurde verhandelt, ob das Bauvorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden muss oder nicht. Der Projektbetreiber, Michael Tojners Wertinvest, hatte von der Stadtregierung als erstinstanzliche Behörde im Vorjahr beschieden bekommen, dass die Umgestaltung keiner Prüfung bedürfe. Die Gegner riefen daraufhin die nächste Instanz an. Die Entscheidung wurde vertagt. (Oona Kroisleitner, 18.3.2019)