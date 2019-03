Humer-Vogl zur Chefin des Grünen Landtagsklubs in Salzburg gewählt

Scheidende Klubobfrau Berthold wechselt in die Salzburger Stadtregierung

Salzburg – Nach der Salzburger Gemeinderatswahl ist es am Montag im Landtagsklub der Grünen zu personellen Veränderungen gekommen. Kimbie Humer-Vogl wurde in der Fraktionssitzung des Grünen Landtagsklubs zur neuen Klubobfrau gewählt. Sie folgt auf Martina Berthold, die am 8. Mai für die Bürgerliste (die Grünen in der Stadt Salzburg) als Stadträtin in die Landeshauptstadt wechseln wird.

Auf das freiwerdende Landtagsmandat wird Simon Heilig-Hofbauer nachrücken, wie die Grünen in einer Aussendung informierten. Arbeitsschwerpunkt des Klubs werde weiterhin "der Schutz der Umwelt und hier vor allem unseres Klimas" sein, erklärte Humer-Vogl. Darüber hinaus sei es ihr als Sozialpolitikerin ein Anliegen, "verstärkt für jene Menschen einzutreten, die derzeit zu wenig im Fokus der Bundespolitik sind". Sie nannte Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung, Alleinerzieherinnen, Jugendliche mit schlechten Startbedingungen, Menschen mit Migrationsintergrund, von Armut und Ausgrenzung bedrohte und betroffene Menschen sowie all jene, die Pflege brauchen oder selbst pflegen.

Die Grüne Bürgerliste hat bei der Gemeinderatswahl am 10. März in der Stadt Salzburg Rang drei mit weiterhin sechs Mandataren verteidigt. Wahlsieger wurde die ÖVP mit 16 Mandaten, auf dem zweiten Platz folgte die SPÖ mit elf Mandaten. (APA, 18.3.2019)