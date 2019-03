Helikoptereltern und ihre Macken in der Impro-Serie "Andere Eltern"

foto: tnt comedy

Den roten Faden der Serie liefert Ninas Mutter Ini (Johanna Gastdorf). Für sie als Filmemacherin ist das Treiben der Kita-Gründer, denen es oft vor allem um ihre eigenen Befindlichkeiten geht, zunächst nur ein guter Stoff für ihren neuen Dokumentarfilm. Sie will ergründen, wie junge Eltern heute so ticken, und kommentiert deren Verhalten sarkastisch aus dem Off. Bis sie selber mehr und mehr Teil der Truppe wird, unaufgearbeiteten Mutter-Tochter-Konflikten sei Dank.

Mit Impro-Fernsehen hat Regisseur Heineking Erfahrung, schon in Endlich Deutsch! ließ er 2014 die Darsteller ohne fixes Drehbuch agieren. Mit Andere Eltern ist ihm und den Schauspielern eine Serie gelungen, die Eltern einen Spiegel vorhält, ohne sie vorzuführen. Lustig und überzeichnet, aber immer liebevoll und doch recht nahe an der Realität. (ae, 19.3.2019)

Trailer