A1 verpasst Yesss ein Update

Neuer Marktauftritt und neuer Tarif

Der Mobilfunker A1 hat seiner Diskontmarke Yesss ein Update verpasst. Ein neuer Marktauftritt und einen neuer Tarif sollen den Mobilfunker gegenüber der Konkurrenz besser in Stellung bringen. In den letzten Jahren hat A1 scharenweise Kunden an Diskonter verloren, mit Yesss sollen diese nun wieder zurück geholt werden.

Neuer Tarif

Der Tarif Complete XL bietet um 13,99 Euro/Monat 1.500 Minuten oder SMS, 14 GB Datenvolumen, davon 5,2 GB EU-weit und LTE mit bis zu 150 Mbit/s. Nicht verbrauchtes Datenvolumen kann ins nächste Monat mitgenommen werden. (red, 18.3. 2019)