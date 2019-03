Markus Rogan verstärkt Israels Fußballteam als Mentaltrainer

Der Ex-Schwimmer erweitert das Betreuerteam von Österreichs EM-Quali-Gegner

Wien – Nach Teamchef Andi Herzog, Sportdirektor Willi Ruttensteiner und Tormanntrainer Klaus Lindenberger verstärkt sich Österreichs EM-Quali-Gegner Israel mit einem weiteren Österreicher: Laut Medienberichten wird Markus Rogan dem Fußball-Nationalteam künftig als Mentaltrainer zur Verfügung stehen.

Der 36-Jährige holte in seiner Schwimmkarriere bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen Silber über 100 und 200 Meter Rücken und stellte 2008 Weltrekord über 200 Meter Rücken auf. Insgesamt eroberte er 34 Medaillen bei Großereignissen.

Rogan hatte an der Stanford-Universität Internationale Beziehungen und Wirtschaft studiert. Nach seiner Karriere schloss er zudem ein Studium mit dem Titel Master of Arts in klinischer Psychologie ab und arbeitete fortan als Psychotherapeut. 2016 hatte Rogan bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro das Schwimmteam von Gastgeber Brasilien als Sportpsychologe unterstützt.

Kontakt via Ruttensteiner

Diese Tätigkeiten brachte ihm nun den Posten bei Israel ein, nachdem ihn Ruttensteiner kontaktierte: "Markus Rogan war schon als Sportler immer ein Typ, der sich perfekt auf ein spezielles Ereignis hin vorbereiten konnte", sagte der Sportdirektor dem Sportportal laola1.at. "Diese Einstellung soll er unserem Team vermitteln. Wir benötigen ihn nicht, um im Fall der Fälle Konflikte zu lösen. Er soll lediglich die Mannschaft mit seiner Begeisterungsfähigkeit und Motivationsstärke mitreißen können."

Am Sonntag trifft Österreichs Fußball-Nationalteam in Haifa auf Israel. (red, APA, 18.3.2019)