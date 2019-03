Schüsse in Utrecht: Polizei bestätigt drei Tote und fünf Verletzte

Polizei fahndet nach 37-jährigem gebürtigen Türken – Stadtchef van Zanen geht von einem Terrorakt aus

Utrecht – In der niederländischen Stadt Utrecht sind am Montagvormittag an mehreren Orten, darunter in einer Straßenbahn, Schüsse gefallen. Das sagte der Chef der niederländischen Antiterrorbehörde, Pieter-Jaap Aalbersberg. Der Utrechter Bürgermeister Jan van Zanen sprach am Nachmittag von drei Toten. Außerdem seien neun Menschen verletzt worden, drei davon schwer, sagte van Zanen in einer Videobotschaft. Die Polizei Utrecht bestätigte die Angaben, korrigierte die Zahl der Verletzten aber später auf fünf. Zanen ging von einem Terrorakt aus.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einem Anschlag in Utrecht. "Unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden", so Rutte. Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. "Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation." Es werde alles versucht, um den oder die Täter zu fassen. "Wir werden nie vor Intoleranz weichen", betonte der Mitte-rechts-Politiker.

Die Polizei gab bekannt, sie ermittle in Richtung eines terroristischen Motivs, sei sich aber noch nicht hundertprozentig sicher. Es könnte sich Polizeisprecher Bernard Jens zufolge auch um eine "Beziehungstat" handeln. Die Behörden würden zunächst die Ermittlungsergebnisse abwarten wollen. Mehreren Augenzeugen zufolge soll der Täter in der Straßenbahn gezielt eine Frau angegriffen haben.

Täter auf der Flucht

Der Täter ist laut Polizei auf der Flucht. Derzeit laufe ein "großer Polizeieinsatz", um den flüchtigen Schützen zu fassen, sagte Aalbersberg im Rahmen einer Pressekonferenz in Den Haag.

Die niederländische Polizei veröffentlichte via Twitter ein Foto eines Mannes in einer Straßenbahn, der "in Verbindung mit dem Vorfall" am Montagmorgen am Platz des 24. Oktober stehen soll. Es handelt sich um einen 37-jährigen gebürtigen Türken. Er war der Polizei offenbar wegen Gewalttaten bereits bekannt.

Außerdem wurde das gesuchte rote Fahrzeug entdeckt, mit dem der Täter geflüchtet sein soll. Der Wagen sei verlassen gefunden worden, wie der niederländische Rundfunk NOS berichtete. Darüber hinaus werde an einer abgesperrten Straße Beweismaterial aus einer Wohnung gesichert. Bei einem weiteren Polizeieinsatz in einem anderen Wohngebäude auf der anderen Seite des Tatorts seien angeblich zwei Menschen festgenommen worden, berichtete ein Reporter des Senders. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Höchste Terrorwarnstufe



Für die Provinz Utrecht wurde die höchste Terrorwarnstufe 5 ausgerufen, erstmals in der Geschichte des Landes. In der benachbarten Trumanlaan haben Spezialpolizisten einen Wohnhauskomplex umstellt, in der ganzen Stadt wurde der Straßenbahnverkehr eingestellt und die Universität sowie alle Moscheen vorsorglich geschlossen. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Universitätsgebäuden zu bleiben, wie die Universität am Montag mitteilte.

Auch in den anderen niederländischen Großstädten sowie am Flughafen Amsterdam-Schiphol wurden die Polizeikräfte verstärkt.

Deutsche Polizei kontrolliert verstärkt

Auch die deutsche Polizei kontrolliert nach den Schüssen in Utrecht verstärkt an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. "Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden", sagte ein Sprecher. Schwerpunkt sei die Autobahn 3, aber auch an anderen Autobahnen und Bundesstraßen sowie an kleinen Grenzübergängen ständen Beamte. Auch bei grenzüberschreitenden Bahnverbindungen gebe es Kontrollen.

Der Vorfall ereignete sich in einer Straßenbahn am Platz des 24. Oktober. Die Schüsse wurden laut Polizei um 10.45 Uhr abgegeben. Der Platz ist ein Verkehrsknotenpunkt, die Haltestelle außerhalb der Stadt wurde abgesperrt.

Utrecht ist die viertgrößte Stadt der Niederlande mit etwa 350.000 Einwohnern. (red, APA, 18.3.2019)