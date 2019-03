AANDRS entwickelt neue Kampagne für Kastner & Öhler

Die Kommunikation steht unter dem Motto "Genau was du likest"

Wien – Der Modehändler Kastner & Öhler (K&Ö) startet am Montag eine neue landesweite Werbekampagne, die den Online-Shop in den Fokus rückt. Die Kommunikationsmaßnahmen stammen aus der Feder der Wiener Agentur AANDRS. Der Claim lautet "Genau was du likest".

kastner & öhler at

Die TV-Spots hat AANDRS gemeinsam mit der PPM Filmproduktion und dem Berliner Regisseur Dustin Schöne umgesetzt. Für die Fotos ist die Fotografin Irina Gavrich verantwortlich.

Credits:

Auftraggeber: Kastner & Öhler | Marketingleitung: Andrea Krobath | Kreativagentur: AANDRS | Produktion: PPM Filmproductions | Regisseur: Dustin Schöne | DoP: Denis Guth | Tonstudio/Musik: MG Sound | Fotos: Irina Gavrich. (red, 18.3.2019)