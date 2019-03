Riesiger Ansturm auf Rollenspiel-Mod, die "GTA 5" zu "Second Life" macht

Hype geht auf Streamer zurück, die Modifikation ins Rampenlicht rückten

GTA 5 zählt auf Twitch aktuell wieder zu den populärsten Games. Größere Twitch-Streamer wie "Forsen", "Summit1G", "xQc" und "Greekgodx" haben dem mittlerweile sechs Jahre alten Spiel neues Leben auf der Streaming-Plattform eingehaucht. Nicht allerdings, um das Abenteuer noch einmal durchzuspielen, sondern in Second Life-Manier ein Rollenspiel vorzunehmen.

Schon länger möglich

Möglich macht dies eine Rollenspiel-Mod, die es erlaubt gänzlich in Los Santos einzutauchen und mit anderen Spielern auf eigenen Servern zu interagieren. Betreiber dieser ist NoPixel.net – die offizielle Anlaufstelle für Mods für das Rockstar-Spiel. Die Rollenspiel-Modifikation gibt es zwar schon länger – sie wurde aber seit Release ordentlich verbessert, wodurch Streamer darauf aufmerksam wurden.

Nicht wie im Wilden Westen

Auf den Servern herrschen gewisse Regeln. So muss jeder Spieler eine einzigartige Rolle aufbauen und muss sich "menschlich" verhalten. Essen, Trinken und Krankenhaus-Besuche sind Pflicht. Außerdem kann man nicht einfach Mitspieler grundlos über den Haufen schießen oder überfahren. Tut man dies, wird man schnell von den Servern entfernt. Auch ein Tod geht mit Konsequenzen einher, User müssen minutenlang warten, um wieder spielen zu können.

Teilnahme aktuell nicht möglich

An dem Spektakel kann man allerdings momentan nicht teilnehmen. Neue Spieler werden aufgrund des riesigen Zulaufs nicht aufgenommen. Über 4000 User warten bereits auf die Zulassung – in Bälde sollen aber wieder neue Nutzer zugelassen werden. Mittels Spende kann man den Vorgang übrigens beschleunigen. Wer nicht warten will, kann unterdessen auf Twitch zuschauen, wie das Second Life in GTA 5 funktioniert. (dk, 18.3.2019)