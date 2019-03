Thiem Vierter und im Race Fünfter

Indian-Wells-Gewinnerin Andreescu auf Rang 24 verbessert

London – Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat mit seinem Titelgewinn in Indian Wells sein Karriere-Hoch in der Weltrangliste eingestellt. Mit Rang vier hat er jene Position erreicht, auf der er im November 2017 für zwei Wochen gestanden ist. Damit führt er nun das Feld der Verfolger der Top Drei an, Novak Djokovic (SRB), Rafael Nadal (ESP) und Alexander Zverev (GER) sind doch noch um einiges voraus.

Im "Race to London" hat Thiem als nun Fünfter ebenfalls Djokovic und Nadal sowie den Griechen Stefanos Tsitsipas und den von ihm im Indian-Wells-Finale bezwungenen Schweizer Roger Federer vor sich. Die Top Drei der Damen haben sich durch den Ausgang des Events in Kalifornien auf 534 Punkte zusammengeschoben, Naomi Osaka (JPN) führt nun vor Petra Kvitova (CZE) und Simona Halep (ROU). Indian-Wells-Gewinnerin Bianca Andreescu (CAN) "sprang" von Platz 60 auf 24. (APA; 18.3.2019)

Tennis-Weltranglisten vom 18. März 2019:

HERREN:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 10.990 Punkte

2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 8.725

3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 6.630

4. ( 8) Dominic Thiem (AUT) 4.755

5. ( 4) Roger Federer (SUI) 4.600

6. ( 7) Kei Nishikori (JPN) 4.235

7. ( 6) Kevin Anderson (RSA) 4.115

8. ( 5) Juan Martin del Potro (ARG) 3.585

9. ( 9) John Isner (USA) 3.485

10. ( 10) Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.160

Weiter: 156. (157) Dennis Novak (AUT) 352 184. (179) Sebastian Ofner (AUT) 278 193. (194) Jurij Rodionov (AUT) 269 270. (265) Lucas Miedler (AUT) 167 288. (289) Gerald Melzer (AUT) 137 290. (290) Jürgen Melzer (AUT) 133

Race (Top 8 bei den ATP-Finals in London/10.-17. November): 1. (1) Djokovic 2.135 – 2. (3) Nadal 1.605 – 3. (2) Tsitsipas (GRE) 1.370 – 4. (5) Federer 1.280 – 5. (90) Thiem 1.135 – 6. (5) Gael Monfils (FRA) 995

Doppel: 1. (1) Mike Bryan (USA) 9.920 – 2. (2) Jack Sock (USA) 6.675 – 3. (3) Nicolas Mahut (FRA) 6.200. Weiter: 13. (9) Oliver Marach (AUT) 5.100 – 22. (20) Alexander Peya (AUT) 3.245 – 75. (74) Philipp Oswald (AUT) 1.120 – 79. (78) Jürgen Melzer (AUT) 1.086

DAMEN:

1. ( 1) Naomi Osaka (JPN) 5.991

2. ( 3) Petra Kvitova (CZE) 5.550

3. ( 2) Simona Halep (ROU) 5.457

4. ( 8) Angelique Kerber (GER) 5.315

5. ( 6) Jelina Switolina (UKR) 5.225

6. ( 4) Sloane Stephens (USA) 5.222

7. ( 5) Karolina Pliskova (CZE) 5.145

8. ( 7) Kiki Bertens (NED) 4.985

9. ( 9) Aryna Sabalenka (BLR) 3.620

10. ( 10) Serena Williams (USA) 3.406

Weiter:

24. ( 60) Bianca Andreescu (CAN) 1.913 187. (179) Barbara Haas (AUT) 310 323. (276) Julia Grabher (AUT) 135