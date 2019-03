KTHE inszeniert den Markteintritt des Kreditvermittlers Lendo

Nach Norwegen, Finnland und Dänemark startet Lendo auch am österreichischen Markt

Wien – Zum Österreich-Start des Online-Kreditvermittlers Lendo entwickelte die Agentur KTHE (Kobza and the hungry eyes) die dazugehörende Kampagne.

Lendo ist seit zehn Jahren in Schweden aktiv und Tochter der internationalen Schibsted Media Group, zu der auch willhaben gehört. Nach Norwegen, Finnland und Dänemark startet Lendo nun auch am österreichischen Markt, informiert KTHE in einer Aussendung. Inszeniert wird der Markteintritt mit TV- und Hörfunkspots. Der Kampagnen-Claim lautet "Kredit kommt mit Lendo".

Credits:

Auftraggeber: Lendo Österreich | Geschäftsführung: Martin Spona | Marketingleitung: Brigitte Leger | Agentur: Kobza and the Hungry Eyes (KTHE) | Geschäftsführung: Rudi Kobza | COO / Strategic Planning: Kaitlyn Chang | Projekt Management: Lukas Binder | Creative Direction: Cornelia Neidhardt | Konzept: Nikolaus Leischko | Text: Julia Wöhrer | Filmproduktion: Kaiserschnitt | Film Director: Nicolas Caicoya | DoP: Pedro DelRey | Art Director: Antonio Piciulo | Producer: Matthias Papst | Edit: Gregor Lehrl | Tonstudio: Blautöne | Audio Mix: Klaus Mistlberger | Audio Supervising: Ines Schiemann