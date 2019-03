Unter ÖVP-Arbeitnehmern formiert sich Widerstand gegen Wöginger

Die Tiroler Arbeitnehmervertreter äußern massive Kritik am Chef des ÖVP-Arbeitnehmerbundes, der gleichzeitig Klubobmann ist

Innsbruck/Wien – Mit seinem Vorschlag, die AK-Wahlen an einem Wahlsonntag abzuhalten, hat ÖAAB-Obmann August Wöginger scharfe Kritik aus Tirol geerntet. Laut dem Tiroler Arbeiterkammer-Chef Erwin Zangerl sind Wögingers Funktionen als ÖVP-Klubobmann und Arbeitnehmerchef nicht mehr länger vereinbar, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Montagsausgabe.

Wöginger "auf falscher Seite"

Angesichts der Wahlbeteiligung von teilweise unter 40 Prozent hielt Wöginger eine "komplette Überarbeitung" des AK-Wahlsystems für angebracht. Für Zangerl scheint der ÖAAB-Obmann jedoch auf der falschen Seite zu stehen, "jedenfalls nicht auf jener der Arbeitnehmer", sagte Zangerl.

Er kritisiert Wöginger als verlängerten Arm der türkis-blauen Bundesregierung, die "alles zerstören will, was ihr im Weg steht. Und das dürfte nun einmal die Interessenvertretung der Arbeitnehmer sein."

Zangerl hatte bereits im Vorfeld der Tiroler AK-Wahl Kritik an der Bundesregierung geübt. Er hat bei der Wahl, die in Tirol Ende Jänner stattfand, die absolute Mehrheit der Fraktion Christlicher Gewerkschafter, die in Listengemeinschaft mit dem Tiroler AAB antrat, trotz Verlusten gehalten. Zangerls Liste landete bei 61,4 Prozent der Stimmen (2014: 63,95) und stellt 45 Mandate. Vor zehn Tagen wurde Zangerl von der Tiroler AK-Vollversammlung einstimmig als Präsident wiedergewählt.

Zangerl hofft auf Platters Unterstützung

Auch die Wirtschaftskammer habe mit Wahlbeteiligungen unter 40 Prozent zu kämpfen. "Aber da hört man nichts", meinte der AK-Chef. "Wir sind der Regierung ein Dorn im Auge", so Zangerl, der sich mehr Unterstützung von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wünsche: "Aber wegen der ÖVP-Wahlergebnisse ist Platter ebenfalls schmähstad."

Zangerl sieht auch die AAB-Länderchefs gefordert. Tirols AAB-Landesobfrau und Landesrätin Beate Palfrader habe in einer Woche ein Gespräch mit Wöginger, dem sie nicht vorgreifen wolle, sagte sie zur "TT". In einigen zentralen Fragen gebe es aber "massive Auffassungsunterschiede", das werde sie dem AAB-Bundesobmann auch mitteilten, erklärte Palfrader. (APA, 18.3.2019)