Zum Freeride Safety Workshop am Hintertuxer Gletscher

22.3.2019 – Unsere tägliche Reise führt uns heute auf den Hintertuxer Gletscher, wo Experten über sicheres Freeriden informieren.

foto: hannes sautner/shootandstyle.com

Das freie Gelände lockt viele powderhungrige Skifahrer an. Für ungetrübten Spaß beim Freeriden ist eine optimale Vorbereitung das A & O. Beim Freeride Safety Workshop am 23. April vermitteln die Experten der Skischule Tuxertal die richtige Interpretation vom Lawinenlagebericht, den korrekten Umgang mit der Sicherheitsausrüstung und das Wählen der optimalen Line. Anschließend wird mit einem erfahrenen Guide gepowdert und das Gelernte sofort in die Tat umgesetzt.

Veranstalter: Skischule Tuxertal

Preis: EUR 56/Person. Anmeldung erforderlich

Infos: Hintertuxer Gletscher