Zwölffacher Vater nach Anschlag im Westjordanland gestorben

Ein Palästinenser hatte einem israelischen Soldaten dessen Waffe entrissen und damit auf Autofahrer geschossen

Tel Aviv – Nach einem Anschlag im besetzten Westjordanland am Sonntag ist ein weiterer Israeli gestorben. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen, bestätigte ein Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv am Montag. Laut Medienberichten handelt es sich um einen Rabbiner und Vater von zwölf Kindern. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer des Angriffs auf zwei, zudem war ein weiterer Israeli schwer verletzt worden.

Die Armee war nach eigenen Angaben auch am Montag auf der Suche nach dem Attentäter. Der Palästinenser hatte an einer Kreuzung nahe der Siedlerstadt Ariel einen Soldaten mit einem Messer angegriffen, teilte die Armee am Sonntag mit. Es sei ihm gelungen, dem Soldaten sein Sturmgewehr abzunehmen und damit auf mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge zu schießen.

In einem Auto sei ein Zivilist getroffen worden. Der Angreifer habe einen anderen Wagen genommen und sei damit in Richtung Westen gefahren. An einer anderen Kreuzung habe er erneut das Feuer eröffnet und einen anderen israelischen Soldaten verletzt. Von dort aus sei der Täter in ein palästinensisches Dorf geflüchtet. (APA, 18.3.2019)