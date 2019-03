Unsere tägliche Reise – Frühlingserwachen auf der Riegersburg

20.3.2019 – Unsere tägliche Reise führt uns heute auf das Wahrzeichen der gleichnamigen steirischen Tourismusregion, der Riegersburg.

foto: www.derferder.at

Auf der Riegersburg kehrt nach der Winterpause wieder Leben ein. Während sich einst auf ihr durchaus Schauriges zutrug, wovon das Hexenmuseum zeugt, ist die Riegersburg heute ein familienfreundliches Ausflugsziel. Zudem hat sich rund um die ehemalige Festung ein kulinarisches Genusszentrum entwickelt. All das merkt man auch am Programm des "Riegersburg Openings", das am 30 März stattfindet.

Nähere Infos: Riegersburg