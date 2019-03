Würden Sie Ihren Pass gegen einen EU-Reisepass eintauschen?

Zum Thema

Europa spricht: Diskutieren Sie mit Europäern, die anderer Meinung sind!

Am 11. Mai bringt DER STANDARD Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. "Europa spricht" paart über Landesgrenzen hinweg Europäer und Europäerinnen unterschiedlicher politischer Meinung. Am 11. Mai sollen so EU-weit persönliche Gespräche entstehen. Die verschiedenen Gesprächsthemen betreffen alle EU-Bürger und -Bürgerinnen. DER STANDARD fragte vorab Menschen, ob sie ihren Reisepass gegen einen EU-Reisepass eintauschen würden. Eine Anmeldung für "Europa spricht" ist noch bis zum 10. April möglich.