Unsere tägliche Reise – Zum Lotuslaternen-Festival nach Seoul

19.3.2019 – Unsere tägliche Reise führt uns heute nach Seoul, wo im Mai das Lotuslaternen-Festival stattfinden wird.

lotuslanternfestival

Das Lotuslaternen-Festival, Yeon Deung Hoe, ist ein traditionelles Fest zu Buddhas Geburtstag. Zum ersten Mal gefeiert wurde es wohl schon vor über 1.200 Jahren. Heute gehört es zum immateriellen Kulturgut Koreas und wird jährlich von hunderttausenden Koreanern gefeiert. Tausende Touristen wohnen dem Spektakel bei. Das Datum des Festivals ändert sich jedes Jahr, da es immer am Wochenende vor Buddhas Geburtstag am 8. April des Mondkalenders stattfindet. 2019 findet das Festival vom 3. bis 5. Mai (Freitag bis Sonntag) statt, Buddhas Geburtstag wird am 12. Mai (Sonntag) gefeiert.

Auch die Herstellung von Lotuslaternen wird angeboten, damit ausländische Besucher aus erster Hand erfahren können, wie Lotuslaternen hergestellt werden – eine einzigartige koreanische buddhistische Tradition. Besucher können sich vorab oder vor Ort registrieren. Besucher können sich bis zum 19. April 2019 zu dieser Veranstaltung per E-Mail unter idia.seoul@gmail.com anmelden.

Infos: Yeon Deung Hoe