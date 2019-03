Kobayashi vor Kraft Sieger der Raw-Air-Serie

2,9 Punkte fehlten nach zehn Bewerben auf den Sieg – Tagessieg in Vikersund an Prevc, Kraft Dritter

Vikersund – Stefan Kraft hat am Sonntag im 16. und letzten Sprung den Gesamtsieg in der norwegischen Raw-Air-Serie verpasst. Der Gewinner der Premiere 2017 musste dem Japaner Ryoyu Kobayashi nach dem abschließenden Skifliegen in Vikersund um 2,9 Punkte oder weniger als drei Meter den Vortritt lassen. In der vom Slowenen Domen Prevc gewonnenen Tageswertung wurde Kraft hinter Kobayashi Dritter. (APA, 17.3.2019)

Weltcup-Skifliegen in Vikersund am Sonntag:

1. Domen Prevc (SLO) 455,7 (241,0/232,5)

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 454,6 (237,0/239,0)

3. Stefan Kraft (AUT) 443,2 (236,5/229,5)

4. Jakub Wolny (POL) 438,8 (230,0/225,5)

5. Markus Eisenbichler (GER) 434,3 (223,0/230,0)

6. Robert Johansson (NOR) 431,6 (237,0/224,0)

7. Johann Andre Forfang (NOR) 420,3 (229,5/217,5)

8. Simon Ammann (SUI) 416,3 (224,0/215,5)

9. Piotr Zyla (POL) 408,9 (212,0/232,0)

10. Dawid Kubacki (POL) 405,3 (214,5/225,0)

11. Andreas Wellinger (GER) 404,6 (216,5/214,0)

12. Kamil Stoch (POL) 397,8 (207,5/225,5)

13. Richard Freitag (GER) 391,7 (211,5/225,0)

14. Jewgenij Klimow (RUS) 391,0 (215,5/221,5)

15. Yukiya Sato (JPN) 388,9 (213,0/216,5)

16. Peter Prevc (SLO) 383,4 (201,5/220,5)

17. Daniel Huber (AUT) 381,5 (214,5/213,0)

18. Antti Aalto (FIN) 380,8 (202,0/217,0)

19. Anze Semenic (SLO) 379,2 (212,0/192,0)

20. Constantin Schmid (GER) 375,8 (206,0/215,5)

21. Michael Hayböck (AUT) 374,2 (202,0/215,5)

22. Karl Geiger (GER) 371,9 (204,0/209,0)

23. Marius Lindvik (NOR) 371,8 (200,5/213,0)

24. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 370,2 (188,5/212,5)

25. Timi Zajc (SLO) 366,8 (202,5/209,5)

26. Anders Fannemel (NOR) 364,9 (201,0/204,0)

27. Dmitrij Wassilijew (RUS) 363,2 (197,0/202,0)

28. Halvor Egner Granerud (NOR) 358,5 (194,5/201,5)

29. Naoki Nakamura (JPN) 348,8 (192,5/194,0)

30. Michail Nasarow (RUS) 343,3 (199,0/192,0)

Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 34. Manuel Fettner; nicht für den Bewerb qualifiziert u.a.: Philipp Aschenwald, Clemens Aigner, Jan Hörl (alle AUT)

Skiflug-Weltcup (nach 10 von 12 Bewerben):

1. R. Kobayashi 227 – 2. Eisenbichler 211 – 3. Stoch 207 – 4. Kraft 196 – 5. Zyla 179 – 6. Kubacki 175 – 7. Zajc 155 – 8. D. Prevc 146. Weiter: 16. Aschenwald 5 und Hayböck, je 52 – 18. Huber 51

Endstand Raw-Air-Serie (nach 10 Bewerben und 16 Sprüngen/Flügen): 1. R. Kobayashi 2.461,5 Punkte – 2. Kraft 2.458,6 – 3. Johansson 2.351,6 – 4. Eisenbichler 2.296,8 – 5. Forfang 2.265,3 – 6. Ammann 2.196,5. Weiter: 14. Hayböck 2.075 – 22. Huber 1.828,8