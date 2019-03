LASK dreht Partie in Altach

Joao Victor mit zwei Treffern in Halbzeit zwei Matchwinner

Altach – Nur vier Punkte fehlen dem LASK vor dem Start der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga auf Leader Salzburg. Am Sonntag verwandelten die Linzer in der letzten Grunddurchgangsrunde bei Nachzügler Altach dank Doppeltorschütze Joao Victor (47., 51.) ein 0:1 zur Pause noch in einen 2:1-Erfolg.

Der Neun-Zähler-Rückstand auf die "Bullen", wie er vor dem GD-Finale bestand, blieb damit konstant, nach der Liga- und Punkteteilung sind es nur noch vier (27/Salzburg – 23/LASK). Altach, das durch Mergim Berisha (38.) zeitweise führte, beendete die erste Saisonphase auf Rang elf. Zum Start der Qualifikationsgruppe haben die Vorarlberger als Vorletzte 9 Zähler am Konto und rangieren knapp vor Wacker Innsbruck (8), das am Sonntag Salzburg 0:1 unterlag.

Der LASK startete mit einem schönen Schuss von Maximilian Ullmann aufs lange Kreuzeck – Goalie Martin Kobras hielt (3.) – zwar ambitioniert, hatte in der Folge trotz klarer Vorteile im Ballbesitz gegen die kompakten Vorarlberger aber einen schweren Stand. In der 38. Minute "vernaschte" dann Ex-LASK-Akteur Berisha nach langem Ball von Emir Karic Defensivroutinier Emanuel Pogatetz und schoss zur Altacher Führung ein.

Es war ein Weckruf für die Gäste, die nun etwas mehr Druck ausübten und durch Joao Victor kurz vor der Pause noch zu einer guten Möglichkeiten kamen: Der Brasilianer hatte bereits Kobras ausgespielt, konnte gegen drei Verteidiger aber nicht einschießen. Erst kurz nach Wiederanpfiff machte der Stürmer dann ernst, erzielte nach Abwehrschnitzer Felix Luckeneders und schöner Vorarbeit von Thomas Goiginger mit einem Schuss aufs lange Eck per Innenstange den Ausgleich.

Damit war die Trendwende eingeleitet, nur vier Minuten und einen geblockten Ullmann-Schuss später war Joao Victor erneut zur Stelle: Diesmal glänzte er infolge einer von Kobras geklärten Hereingabe als Abstauber und fixierte einen letztlich verdienten Erfolg der Linzer, die das Resultat recht souverän über die Zeit spielten. Dank seines elften Saisontreffers liegt Joao Victor in der Torschützenliste nur knapp hinter Salzburgs Munas Dabbur (12), der am Sonntag einmal "netzte". (APA, 17.3.2019)

Bundesliga, 22. Runde:

SCR Altach – LASK 1:2 (1:0). Altach, Cashpoint-Arena, 4.072, SR Kijas.

Tore:

1:0 (38.) Berisha

1:1 (47.) Joao Victor

1:2 (51.) Joao Victor

Altach: Kobras – Zech, Netzer, Luckeneder – Lienhart, Oum Gouet (80. Grbic), S. Nutz, Karic – Gebauer (75. Gatt), M. Berisha, Meilinger (63. Dobras)

LASK: A. Schlager – Wiesinger, Trauner, Pogatetz – Ranftl, Holland, Haudum, Ullmann – Goiginger (87. Frieser), Klauss, Joao Victor (92. Otubanjo)

Gelbe Karten: Berisha bzw. keine