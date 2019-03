TV-Tipps für Montag, 18. März: Irrtümer über Sex und Liebe und "Auge um Auge"

Deutsche Kumpel in New York, Schule fürs Leben, Das Tal der toten Mädchen

18.00 DISKUSSION

Gewinnbringendes Geschäft oder Unheil für die Gemeinschaft – wie verändert Airbnb die Stadt? Peter Binder (Präsident Mietervereinigung OÖ) und Franz Koppelstätter (Leiter Afo – Architekturforum Oberösterreich) sind bei Martin Wassermair zu Gast. Bis 18.50, Dorf TV und dorf.at

19.40 REPORTAGE

Re: Tausche Zeche gegen Laufsteg – Deutsche Kumpel in New York Die Kumpel um Christian Strzecha erleben das Ende des Steinkohleabbaus. Mit Prosper Haniel schloss im Dezember die letzte Zeche Deutschlands. Doch nun eröffnet sich für die Bergmänner die unerwartete Möglichkeit, als Model auf der New York Fashion Week zu laufen. Bis 20.10, Arte

20.15 SEX

Themenmontag: Die größten Irrtümer über Sex und Liebe Zerstört Untreue die Liebe? Und hält viel Sex die Be ziehung zusammen? 21.05 Der Sex der Männer. 21.55 Die weibliche Sexualität. 22.45 Wie wir morgen Liebe machen. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Spezial: Schule fürs Leben – fünf Jahre danach Vor fünf Jahren wurde im Experiment "Schule fürs Leben" eine Klasse der Neuen Mittelschule Gassergasse, in der 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler Migrationshintergrund haben, mit einer Klasse des Gymnasiums Rahlgasse in Wien zusammengeführt. Was wurde aus den Schülern von damals? Bis 22.00, ORF 2

22.15 MYSTERIÖS

Das Tal der toten Mädchen (El Guardián Invisiblem, E/D 2017, Fernando Gon zález Molina) Die spanische Kommis sarin Amaia Salazar (Marta Etura) übernimmt die Ermittlung in einem bizarren Mordfall: In einem Tal unweit des beschaulichen baskischen Städtchens Elizondo wird die Leiche einer Jugendlichen gefunden. Sie wurde ausgezogen, rituell gereinigt und von ihrem Mörder wie eine Heilige inszeniert auf dem Waldboden platziert. Bald wird klar, dass es sich um einen Serienkiller handelt. Bis 0.00, ZDF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler präsentiert: Aufbruch in die Moderne – Ausstellung Wien 1900 im Leopold-Museum. / Kampf für die Freiheit – Asli Erdogans Roman Das Haus aus Stein. / Alles andere als Wurscht – Lukas Resetarits’ neues Programm. Um 23.25 Uhr steht die Literatursendung LesArt mit Philipp Hochmair und Nora Bossong auf dem Programm. Bis 0.00, ORF 2

22.55 DÜSTER

Auge um Auge (Out of Furnace, USA/GB 2013, Scott Cooper) Das Leben der beiden Brüder Russell und Rodney ist hart. Was der eine sich mühsam in einem Stahlwerk in einer Kleinstadt in den USA erarbeitet, verspielt der andere wieder bei Wetten, oder er ertränkt seine Sorgen in Alkohol. Als Rodney nach einem illegalen Boxkampf spurlos verschwindet, entwickelt sich Russells Bruderliebe in rasende Wut. Mit Christian Bale, Zoe Saldana, Woody Harrelson, Willem Dafoe, Casey Affleck. Bis 0.45, SRF 2

kinocheck

23.20 WODKA UND WUT

Leviathan (RUS 2014, Andrei Swjaginzew) Automechaniker Kolya (Alexej Serebrjakow) lebt mit seiner Familie in einem idyllischen Dorf in Russland. Der korrupte Bürgermeister versucht, ihm sein Grundstück wegzunehmen, um dort einen Bau "für das Allgemeinwohl" zu errichten. Kolya kämpft mit allen Mitteln dagegen an und zahlt seinen Preis. Bis 1.35, WDR

0.15 FAMILIENDRAMA

Die Tochter (D/GR 2017, Mascha Schillinski) Um ihr Ferienhaus zu renovieren, fahren Jimmy (Karsten Antonio Mielke) und Hannah (Artemis Chalkidou) nach Griechenland. Hier haben sie sich vor zwei Jahren getrennt, doch es passiert Unerwartetes: Sie verlieben sich wieder ineinander. Zum Missfallen ihrer Tochter Luca (Helena Zengel). Bis 1.55, ZDF