Google droht nächste Woche weitere Geldstrafe durch EU-Behörden

Eine Entscheidung im AdSense-Fall steht an, Google soll laut Kritikern Werbung von Rivalen unterdrückt haben

Eine Rekord-Geldstrafe von 4,3 Milliarden Euro in Bezug auf das mobile Betriebssystem Android, gefolgt von 2,4 Milliarden Euro für das Blockieren von konkurrierenden Preisvergleichs-Webseiten: Google stand in den vergangenen Monaten im Kreuzfeuer der EU-Wettbewerbsbehörde. Doch die Maßnahmen gegen den IT-Konzern sollen noch lange nicht vorbei sein, wie Reuters berichtet.

Suchanzeigen unterdrückt

So dürfte nächste Woche offenbar die nächste Geldstrafe verhängt werden. Dieses Mal geht es um die Frage, ob Google in seinem Werbesystem AdSense Suchanzeigen für direkte Rivalen unterdrückt hat. In Reaktion auf die Vorwürfe der EU-Kommission hat Google seine Verträge mit Werbekunden bereits überarbeitet. Für früheres Fehlverhalten könnte jedoch eine Geldstrafe drohen.

Weitere Untersuchungen

Aber auch damit sind die Untersuchungen der EU-Wettbewerbsbehörde nicht abgeschlossen. So soll diese momentan Konkurrenten von Google befragen, ob lokale Suchmaschinen unfair in den Suchergebnissen herabgesetzt wurden. Auch im Bereich Kartendienste könnten weitere Geldstrafen verhängt werden. (red, 17.3.2019)