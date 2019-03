Burgstaller, Wolf und Lienhart fallen für EM-Quali-Auftakt aus

Teamchef Foda nominierte Wöber und Onisiwo nach

Wien – Nach Philipp Lienhart haben auch Guido Burgstaller und Hannes Wolf für den Auftakt in der Fußball-EM-Qualifikation des ÖFB-Teams am Donnerstag gegen Polen sowie drei Tage später gegen Israel abgesagt. Dies gab der ÖFB am Sonntag bekannt. Für die Verletzten nominierte Teamchef Franco Foda Abwehrspieler Maximilian Wöber (FC Sevilla) und Stürmer Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05) nach.

Der seit Längerem mit körperlichen Problemen kämpfende Burgstaller muss sich einer komplexen Zahn-Operation unterziehen. Der 19-jährige Wolf, der erstmals im ÖFB-Kader gestanden war, hat im Europa-League-Rückspiel gegen SSC Napoli eine Verletzung am rechten Sprunggelenk erlitten. Der 22-Jährige Lienhart vom SC Freiburg laboriert weiter an den Folgen einer Gehirnerschütterung, die er sich vergangene Woche im Ligaspiel gegen Hertha BSC Berlin (2:1) zugezogen hatte. (APA, 17.3.2019)