Erdoğan nutzt islamophoben Terror zum Schulterschluss

Der türkische Präsident hofft, dass das Entsetzen über das Attentat in Neuseeland ihm Wähler zuschanzt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan liebt die Rolle des Verteidigers aller Muslime weltweit. So war er einer der ersten Staatschefs die die unterdrückte Minderheit der Rohingyas in ihren Flüchtlingslagern in Bangladesch besuchte und die Regierung in Myanmar des Völkermords bezichtigte. Ebenso schnell reagierte er nun auf das grausame Attentat in Neuseeland. Noch am Freitag stellte die Regierung in Ankara eine Delegation zusammen- darunter der stellvertretende Präsident Fuat Oktay und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu – , die sich so schnell als möglich auf den Weg nach Neuseeland machte. Ersterer sagte noch vor dem Abflug: "Dieser terroristische Akt zeigt wieder einmal, dass der Hass auf den Islam keine Grenzen kennt."

Unterdessen verabschiedete das türkische Parlament eine parteiübergreifende Erklärung, in der das Attentat verurteilt wird, in der sich aber auch der eine oder andere Seitenhieb auf westliche Politik und Medien versteckt. Die tödlichen Attacken seien ein Resultat von Islamophobie und Hatespeech, heißt es darin. "Westliche Regierungen und Medien sollten sich kategorisch gegen alles aussprechen, was islamophobische Aktionen und Emotionen hervorruft."

Noch einen drauf setzte der für markige Sprüche bekannte Innenminister Soylu: "Dieser sündenhafte Vorfall gehört zur westlichen Zivilisation, die zwischen Nationalität und Religion der getöteten unterscheidet."

Präsident Erdoğan selbst ließ am Samstag auf einer Wahlkampfveranstaltung in Tekirdağ im europäischen Teil des Landes auch Filmaufnahmen des Attentats zeigen, bei dem 49 Menschen ums Leben gekommen waren – was sogar in der türkischen Presse auf Kritik stieß.

AKP spekuliert auf politisches Kleingeld

Nun finden am 31. März in der Türkei Kommunalwahlen statt. Und traditionell kommt bei den türkischen Wählern alles gut an, was in Richtung Wagenburg-Mentalität geht. So fürchtet man gern kollektiv, finstere ausländische Mächte wollten die Türkei aufteilen. Ebenso glauben viele, der eigentlich Grund dafür, dass die Türkei noch nicht Mitglied in der EU ist, sei die grassierende Islamophobie in Europa. Insofern nutzt die Regierungspartei AKP die Geschehnisse, um im Wahlkampf zu punkten. Da die Gruppe der nationalistischen Wähler derzeit am heißesten umkämpft ist, wagt auch die größte Oppositionspartei CHP nicht, einen anderen Ton anzustimmen.

Allerdings ist das Land vom Anschlag in Christchurch tatsächlich indirekt betroffen. Zum einen hat sich der Täter mindestens zweimal für mehrere Tage in der Türkei aufgehalten. Gesichert gilt das für die Zeit vom 17. bis 20. März und 13. bis 25. September 2016. Was er dort tat, ist bisher unklar. Möglich ist, dass er in dieser Zeit nach potenziellen Anschlagsorten in der Türkei Ausschau gehalten hatte. Die Behörden wollen jetzt untersuchen, was er genau dort tat. Unter den Verletzten befinden sich außerdem zwei türkische Staatsbürger, die derzeit in einem Krankenhaus in Neuseeland behandelt werden.

"Manifest" bezieht sich auf die Türkei

Zum anderen bezieht sich der Täter in seinem "Manifest" mehrmals auf die Türkei. So sollen die Türken sich von der europäischen Landmasse gefälligst fern halten, und auch Istanbul mögen sie bitte bis auf den asiatischen Teil räumen. Die Hagia Sophia, einst Kirche, dann Moschee, und heute Museum, solle gefälligst wieder Kirche werden und überhaupt alle Minarette und Moscheen verschwinden. Östlich des Bosporus aber können die Türken friedlich leben.

Für den türkischen Präsidenten im Wahlkampf sind das Steilvorlagen. (Philipp Mattheis aus Istanbul, 17.3.2019)