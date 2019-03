Shiffrin führt im Soldeu-Riesentorlauf

US-Seriensiegerin greift auch nach Riesentorlauf-Kristall – Junioren-Weltmeisterin Robinson aus Neuseeland überraschend Dritte – Brem zur Halbzeit Achte

Soldeu – Mikaela Shiffrin greift beim Saisonfinale nach ihrem 17. Saisonsieg im alpinen Ski-Weltcup. Die 24-jährige US-Amerikanerin führt nach dem ersten Durchgang des abschließenden Riesentorlaufes am Sonntag in Soldeu in Andorra 0,59 Sekunden vor der Deutschen Viktoria Rebensburg und 0,84 vor Junioren-Weltmeisterin Alice Robinson aus Neuseeland.

Beste Österreicherin war Eva-Maria Brem als Achte (+1,99 Sek.). Ihre Teamkolleginnen Bernadette Schild (13.), Katharina Truppe (14.), Katharina Liensberger (15.) und Ricarda Haaser (19.) verloren allesamt bereits mehr als 2,9 Sekunden auf Shiffrin.

Kommt Shiffrin in die Weltcup-Punkteränge, ist sie nach den bereits gewonnenen Kristallkugeln für Gesamtweltcup, Super-G und Slalom auch erstmals Disziplinsiegerin im Riesentorlauf. Ihre letzte verbliebene Konkurrentin ist mit 97 Punkten Rückstand die zur Halbzeit viertplatzierte Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei. (APA, 17.3.2019)

Stand nach dem 1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:09,74 Min.

2. Viktoria Rebensburg (GER) +0,59

3. Alice Robinson (NZL) +0,84

4. Petra Vlhova (SVK) +0,97

5. Tessa Worley (FRA) +1,23

6. Federica Brignone (ITA) +1,25

7. Wendy Holdener (SUI) +1,39

8. Eva-Maria Brem (AUT) +1,99

9. Mina Fürst Holtmann (NOR) +2,20

10. Sara Hector (SWE) +2,25

11. Meta Hrovat (SLO) +2,28

12. Kristin Lysdahl (NOR) +2,75

13. Bernadette Schild (AUT) +2,93

14. Katharina Truppe (AUT) +2,94

15. Katharina Liensberger (AUT) +3,02

Weiter:

19. Ricarda Haaser (AUT) +3,44

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Marta Bassino (ITA), Frida Hansdotter (SWE/letztes Karriererennen)

2. Durchgang (Start 12.15 Uhr/live ORF eins).