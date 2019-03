Bottas gewinnt vor Hamilton in Melbourne

Mercedes-Doppelsieg zum Saisonauftakt – Vierter GP-Sieg für den Finnen – Verstappen Dritter

Melbourne – Mercedes hat am Sonntag im Auftaktrennen der neuen Formel-1-WM einen Doppelsieg eingefahren. Der Finne Valtteri Bottas setzte sich im Grand Prix von Australien in Melbourne deutlich vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton durch. Hinter dem britischen Weltmeister klassierten sich Max Verstappen im Red Bull und Sebastian Vettel im Ferrari.

Für Bottas war es der vierte Grand-Prix-Sieg seiner Karriere, der erste seit Abu Dhabi im November 2017. Der Niederländer Verstappen bescherte Red Bull den ersten Podestplatz in einem Saison-Auftaktrennen seit 2013. Der nächste WM-Lauf folgt in zwei Wochen in Bahrain. (APA, 17.3.2019)

Formel-1-Grand-Prix von Australien am Sonntag in Melbourne:

(58 Runden zu je 5,303 km, gesamt 307,574 km)

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:25:27,325 Schnitt: 217,111 km/h

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +20,886

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +22,520

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +57,109

5. Charles Leclerc (MON) Ferrari +58,230

6. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1:27,156

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1 Runde

8. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo +1 Runde

9. Lance Stroll (CAN) Racing Point +1 Runde

10. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1 Runde

11. Pierre Gasly (FRA) Red Bull +1 Runde

12. Lando Norris (GBR) McLaren +1 Runde

13. Sergio Perez (MEX) Racing Point +1 Runde

14. Alexander Albon (THA) Toro Rosso +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo +1 Runde

16. George Russell (GBR) Williams +2 Runden

17. Robert Kubica (POL) Williams +3 Runden

Ausgeschieden: Romain Grosjean (FRA) Haas, Daniel Ricciardo (AUS) Renault, Carlos Sainz jr. (ESP) McLaren

Schnellste Runde: Valtteri Bottas (FIN) Mercedes in der 57. Runde in 1:25,580 Min. (Schnitt 223,080 km/h)