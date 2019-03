Herausragender Pöltl im Jubiläumsspiel

Wiener beging 200. NBA-Saisonspiel mit zwölf Punkten, neun Rebounds sowie fünf blockierten Würfen

San Antonio (Texas) – Jakob Pöltl hat seinen 200. Einsatz in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) am Freitag (Ortszeit) mit einem Sieg und einer tollen Vorstellung seinerseits begangen. Die San Antonio Spurs bezwangen die New York Knicks mit 109:83. Der 23-jährige Wiener verbuchte zwölf Punkte, neun Rebounds und fünf blockierte Würfe in 26:40 Minuten auf dem Parkett.

Die Texaner feierten gegen das NBA-Schlusslicht den siebenten Sieg hintereinander, womit sie das aktuell "heißeste Team" der Liga sind, und den 40. der Saison. Sie waren dabei völlig ungefährdet und stießen auf Platz sechs in der Western Conference vor. Angeführt wurden die Spurs von LaMarcus Aldridge, der 18 Punkte und elf Rebounds beisteuerte.

Pöltl, der knapp an einem Double-Double vorbeischrammte, stellte mit den fünf blockierten Würfen eine persönliche NBA-Bestmarke ein. In seiner Statistik schienen auch je zwei Assists und Ballgewinne (Steals) auf. Außerdem übertraf der 2,13 Meter große Center in seinem Jubiläumsspiel die Marke von 1.000 Spielminuten in der laufenden Saison (er hält aktuell bei 1.023).

Milwaukees 52. Sieg

Bereits am Samstag geht es für San Antonio in der zweiten von vier Begegnungen hintereinander vor eigenem Publikum gegen die Portland Trail Blazers. Das Team aus Oregon, aktuell Vierter in der Western Conference, reist mit einem 122:110-Erfolg bei den New Orleans Pelicans im Gepäck an.

Die Milwaukee Bucks feierten mit einem 113:98 bei Miami Heat den 52. Saisonsieg. Bemerkenswert dabei war das Score nach der Pause: Es lautete 71:36 für den NBA-Leader. Giannis Antetokounmpo verpasste mit 33 Punkten, 16 Rebounds und neun Assists knapp ein Triple-Double. (APA, 16.3.2019)

Freitag-Ergebnisse

San Antonio Spurs – New York Knicks 109:83

Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 111:97

Philadelphia 76ers – Sacramento Kings 123:114

Washington Wizards – Charlotte Hornets 110:116

Miami Heat – Milwaukee Bucks 98:113

Houston Rockets – Phoenix Suns 108:102

New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers 110:122

Los Angeles Clippers – Chicago Bulls 128:121.