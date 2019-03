Attentäter von Christchurch wollte weitere Angriffe begehen

Premierministerin Adern: "Er hatte absolut die Absicht" – 36 Minuten zwischen erstem Alarm und Festnahme durch Polizei – 28-jähriger Australier offiziell des Mordes beschuldigt

Christchurch – "Er hatte absolut die Absicht seinen Angriff fortzusetzen." – Nach Angaben von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern wollte der Hauptverdächtige der Terrorattacken auf zwei Moscheen in Christchurch noch weitere Taten begehen, als er verhaftet wurde. Er habe zwei weitere Schusswaffen im Auto gehabt und die Absicht gehabt, seine Angriffe fortzusetzen, sagte Ardern am Samstag. Im seinem Wagen wurden auch ein Sprengsatz sichergestellt.

Ardern zufolge ist inzwischen auch klar, dass auch kleine Kinder Opfer der Attacke geworden seien. Bei den Angriffen wurden nach Angaben der Polizei 49 Menschen getötet und 42 verletzt. Zwei Verletzte waren am Samstag noch in kritischem Zustand, darunter ein vierjähriges Kind. Die Opfer waren mehrheitlich Einwanderer oder Flüchtlinge aus Ländern wie Pakistan, Indien, Malaysia, Indonesien, Türkei, Somalia und Afghanistan. In Neuseeland sind gut ein Prozent der fünf Millionen Bewohner Muslime.

Erste Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Der 28-jährige Hauptverdächtige ist inzwischen in Handschellen und weißer Gefängniskleidung einem Richter vorgeführt und offiziell des Mordes beschuldigt worden. Ein Gericht in Christchurch entschied dies unter strengen Sicherheitsvorkehrungen bei einer Anhörung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Weitere Anklagepunkte dürften noch folgen. Der Australier stellte keinen Antrag auf Freilassung gegen Kaution und bleibt weiter in Gewahrsam. Er soll am 5. April das nächste Mal vor Gericht erscheinen.

Die Behörden halten den mutmaßlichen Attentäter für einen Gewalttäter aus rassistischen Motiven. Darauf deuten seine Auftritte in sozialen Medien hin. Videobilder des Angriffs auf eine der beiden Moscheen wurden live über Facebook übertragen. Außerdem wird dem Mann ein von ihm so bezeichnetes im Internet veröffentlichtes "Manifest" zugeschrieben, in dem Einwanderer als "Invasoren" verurteilt werden.

36 Minuten bis zur Festnahme

Zum Ablauf der Tat sind in der Zwischenzeit neue Details veröffentlicht worden. So sind zwischen dem ersten Alarm und der Festnahme des mutmaßlichen Täters durch die Polizei insgesamt 36 Minuten vergangen. Dazwischen schoss der Täter nach bisherigen Ermittlungen in beiden Moscheen wahllos auf Besucher.

Zu den beiden weiteren Verdächtigen, die am Freitag festgenommen worden waren und noch immer in Gewahrsam sind, sagte ein Polizeisprecher: "Wir ermitteln derzeit, ob eine Person oder diese Personen in den Vorfall verwickelt waren." Ein dritter Festgenommener wurde freigelassen. Dabei handelte es sich nach Angaben der Behörden um eine bewaffnete Person, die nach dem Anschlag lediglich hatte helfen wollen. Keine der drei festgenommenen Personen habe eine kriminelle Vergangenheit oder werde auf Beobachtungslisten in Neuseeland oder Australien geführt.

Der Besitz von Waffen soll in Neuseeland als Reaktion auf die Terrorattacke neu und strenger geregelt werden. Premierministerin Ardern kündigte als Konsequenz aus dem Anschlag eine Verschärfung der Waffengesetze an. So werde ein Verbot halbautomatischer Waffen erwogen. Der Tatverdächtige hatte laut Ardern im November 2017 einen Waffenschein der Kategorie A erhalten und im folgenden Monat mit dem Kauf der fünf Waffen begonnen, die er bei dem Attentat benutzte. Er war außerdem Mitglied in einem Schützenverein.

Ab 16 kann man Waffenschein erhalten

In Neuseeland kann jeder Bürger und jede Bürgerin über 16 Jahren einen Waffenschein erhalten, wenn er oder sie zuvor einen Sicherheitskurs durchlaufen hat. Mit dem Schein können dann rechtmäßig Waffen erworben werden. Damit ist das Waffenrecht in Neuseeland deutlich laxer als in Australien. In der Vergangenheit scheiterten strengere Gesetze am Widerstand einer starken Waffenlobby, die sich auf die ausgeprägte Jagdkultur des Landes stützen konnte.

Ardern bestätigte, dass der mutmaßliche Attentäter bisher nicht im Visier der neuseeländischen Sicherheitsbehörden gewesen sei, obwohl er sich im Internet extremistisch geäußert hatte. Es werde geprüft, ob der Mann den Behörden früher hätte auffallen müssen, sagte die Regierungschefin. Der australische Regierungschef Scott Morrison hatte den Angreifer am Freitag als einen "extremistischen, rechtsgerichteten, gewalttätigen Terroristen" bezeichnet. (red, APA, Reuters, 16.3.2019)