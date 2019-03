TV-Tipps für Sonntag, 17. März: Die wunderbare Welt der Western und der Babys

Oktoskop: Diagonale 2019 Was ist ein Festival? Was ist der österreichische Film? Diese und anderen Fragen beantworten die beiden Diagonale-Leiter Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Bis 0.40, Okto

The Wolf of Wall Street (USA 2013, Martin Scorsese) Für 22 Monate ging Banker Belfort (Leonardo DiCaprio) ins Gefängnis. Zuvor hatte er, der in den 90er-Jahren zum Inbegriff des betrügerischen Finanzakrobaten geworden war, ein Sex-und-Drogen-Leben auf Kosten anderer geführt. Sehr zu empfehlen, wer noch nicht hat. Bis 1.10, ORF 1

Im Zentrum: 1000 Tage Brexit-Drama – Chaos im Königreich Gäste bei Claudia Reiterer sind: Gernot Blümel (Europaminister, ÖVP ), Leigh Turner (Britischer Botschafter in Österreich), Mariana Kühnel (stv. Generalsekretärin, Wirtschaftskammer Österreich), Melanie Sully (Politologin, Institut Go-Governance) und Tessa Szyszkowitz ( Profil -Korrespondentin in London). Bis 23.05, ORF 2

Anne Will: Zwischen Höchstleistung und Überlastung – wann macht Arbeit krank? Über dieses Thema diskutieren: Sahra Wagenknecht (Die Linke), Thomas de Maizière (CDU, Bundesminister a.D.), Katja Suding (FDP, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Alexander Jorde (Auszubildender in der Gesundheits- und Krankenpflege) und Klaus Lieb )Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz). Bis 22.45, ARD

Heimat, fremde Heimat: "Nachbarschaft": Burgenländische Kroaten in Österreich und der Slowakei Der vierte Teil der Reihe Nachbarschaft führt in die Slowakei. Die Mitglieder der A-Cappella-Gruppe Basbaritenori sind allesamt burgenländische Kroaten und in zwei Ländern zuhause. Bis 14.00, ORF 2

Radiotipps

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir: Marc Elsberg Der Autor gehört mit 2,4 Millionen verkauften Büchern zu den erfolgreichsten Schriftstellern Österreichs.

Bis 11.00, Ö3

9.05 ESSAY

Gedanken: "Nicht mit ihr und nicht ohne sie" Der emeritierte Literaturprofessor Peter Demetz sinniert über Heimat und andere ambivalente Zugehörigkeiten. Bis 10.00, Ö1

11.50 GESPRÄCH

Intermezzo In der Pause der Matinée spricht Sängerin Elina Garanca bei Gernot Zimmermann. Bis 12.27, Ö1

14.05 MAGAZIN

Menschenbilder: "In der Sperrzone"- Das erstaunliche Leben der Elsie Slonim Vom Brot im Meer heißt ein Erinnerungsband von Elsie Slonim, in dem sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Slonim wurde 1917 in New York geboren, sie wuchs in Baden bei Wien auf. 1939 emigrierte sie wieder in die USA, später ging sie nach Zypern. Der Großteil ihrer Familie wurde von den Nationalsozialisten ermordet.

Bis 14.55, Ö1

16.00 MAGAZIN

Ex libris Mit folgenden Büchern: Martin Becker: Warten auf Kafka. Eine literarische Seelenkunde Tschechiens. / Jachym Topol: Ein empfindsamer Mensch. / Radka Denemarkova: Ein Beitrag zur Geschichte der Freude.

Bis 17.00, Ö1

19.00 MAGAZIN

Hirngespinst on air: Was wäre, wenn? Wissenschaftliche Hirn-Spinnereien Wissenschaftliche Antworten auf Fragen wie: Was wäre, wenn wir den Mars besiedeln würden? Was wäre, wenn es Drachen geben würde?

Bis 20.00, Radio Freirad 105.9 im Raum Innsbruck und freirad.at

19.30 MAGAZIN

Kunstsonntag startet mit Radiosession: Loukia Agapiou Lieder von der geteilten Insel. 20.15 Tonspuren: Die Beobachterin Porträt der Berliner Autorin Ulrike Edschmid. 21.00 Milestones Der Troubadour als herausragender Jazzpianist: Nat King Cole zum 100. Geburtstag. 21.40 Neue Texte Abrechnung. Sonst nichts von Katharina Knap. 22.08 Zeit-Ton extended Der zypriotische Komponist Constantinos Stylianou. 23.00 Radiokunst – Kunstradio Soundscape of Nicosia von Antonis Antoniou.

Bis 0.00, Ö1

22.00 KLASSIK

Orgel City Vienna Anlässlich des 40. Todestages von Anton Heiller spielt Roman Summereder einige seiner Werke. Bis 23.55, Radio Klassik Stephansdom (Oliver Mark, 17.3.2019)