"3" bietet Tarif und kostenlosen 4K-Fernseher

Mobilfunker geht neue Wege – So werden auch E-Scooter verkauft

Früher lockten Mobilfunkern Kunden mit sogenannten "0-Euro"-Handys. Nun geht "3" neue Wege und bietet Kunden einen Fernseher zum Internet-Tarif. Kunden bekommen einen Samsung 55 Zoll UHD-TV der Serie NU7170 in Kombination mit dem 59 Euro-Tarif EasyNet XXL (150 MBit/s Down 20 MBit/s Up) inklusive Router um 0 Euro.

Neue Geschäftsfelder

In den letzten Jahren hat "3" mit günstigen Tarifen punkten können. Seit jedoch Mobilfunk-Diskonter den Markt regelrecht aufmischen, versucht der Mobilfunker neue Geschäftsfelder zu beackern. So werden auch E-Scooter verkauft. (red, 15.3. 2019)