US-Botschafter zu Nord Stream: "Sanktionen sind immer eine Option"

Schramböck: In den USA gibt es einen Riss innerhalb der IT-Industrie. Einige sagen, dass sie einen fairen Steuerbeitrag in der EU leisten, sich aber ein neues Geschäftsmodell rasch entwickelt hat. Wir haben bisher keine Möglichkeit gehabt, uns des digitalen Geschäfts anzunehmen. Das wollen wir nun tun. (Andreas Schnauder, 16.3.2019)

Traina: Unsere Position ist, dass auf OECD-Ebene eine einheitliche Lösung gefunden werden soll. Persönlich bin ich der Meinung, dass die Steuer für US-Konzerne sehr ärgerlich wäre. Für Europa wäre die Maßnahme aber noch schlechter, weil sie einen Gegenwind für Technologiefirmen bringt. Dass es in Europa keine Googles oder Facebooks gibt, hängt damit zusammen, dass es in vielen EU-Ländern nicht das richtige Umfeld oder Klima für diese Firmen gibt. Es gibt einfach zu viele Hürden für Technologieunternehmen. Die Digitalsteuer steht symptomatisch dafür.

Schramböck: Es ist immer gut, sich nicht auf eine Energiequelle zu fokussieren. Das würde jedes Unternehmen so machen. In der Wirtschaft würden Zulieferer keine Aussage treffen, bei welchen anderen Anbietern man kaufen darf. Das von Ihnen angesprochene Durchwursteln sehe ich nicht.

Traina: Amerika ist die Verteidigung Europas ein Anliegen, und es will ein starkes und gut verteidigtes Europa. Amerika und Europa haben Bedenken betreffend einer zu großen Energieabhängigkeit. Speziell weil es in der Vergangenheit vorgekommen ist, dass Russland inmitten des Winters den Gashahn abdreht und Menschen sterben.

STANDARD: Okay, aber warum mischen sich die USA in die europäische Frage ein, wenn es angeblich nicht um eigene wirtschaftliche Interessen geht?

STANDARD: Neben dem Handelsstreit gibt es auch Differenzen in Bezug auf Russland, insbesondere betreffend Gaspipelines. Warum mischen sich die USA in die Frage ein, woher EU-Länder ihr Gas beziehen?

Traina: Das hat den Grund, dass Amerika ein fantastischer Ort für die Autoproduktion ist. Die US-Konsumenten geben viel Geld aus, die Standortfaktoren sind großartig. Es geht darum, dass die europäischen Zölle viel höher als die amerikanischen sind, vor allem in der Autoindustrie. In China kommen dann noch andere Probleme dazu. Ich habe österreichische Unternehmen, die in China tätig sind, besucht. Wenn eine Maschine kaputt ist, muss ein österreichischer Mechaniker einfliegen, weil die Unternehmen Angst haben, dass China Technologie stiehlt.

Donald Trump treibt die EU vor sich her. Erst erließ der US-Präsident Strafzölle auf Aluminium und Stahl, dann folgte die Drohung, auch europäische Autoexporte mit höheren Tarifen zu belegen. Die Europäische Union will nun ein Handelsabkommen mit den USA abschließen, streitet aber intern. Frankreich hat bisher verhindert, dass es ein einheitliches Mandat für die Gespräche zwischen Brüssel und Washington gibt, am Donnerstag hat auch noch das EU-Parlament dagegen gestimmt . Das sind aber nicht die einzigen transatlantischen Spannungen. Auch bei russischem Gas und der Digitalsteuer gibt es Differenzen.

Margarete Schramböck (48) studierte Betriebswirtschaftslehre in Wien und Lyon. Die Tirolerin war in leitenden Positionen bei Alcatel und Nextira One tätig. 2016 wurde sie Chefin von A1 Telekom Austria, Ende 2017 übernahm sie auf einem ÖVP-Ticket das Wirtschaftsministerium, das nun Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort heißt. Schramböck interessiert sich u. a. für Kinesiologie und alternative Heilmethoden.

Trevor Traina (50) ist Sohn des Schiffsmagnaten John Traina, sein Großvater war auch schon Botschafter in Wien. Er studierte Politik und Business in Princeton, Oxford und Berkeley und gründete danach mehrere Unternehmen, darunter Ifonly.com. Der Sammler von Fotografien fungiert als Berater im Fine Arts Museum in San Francisco, das die Familie unterstützt. Traina ist verheiratet, hat zwei Kinder. Seit gut einem Jahr ist er Botschafter in Wien.

