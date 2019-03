Luitz erhält Sieg in Beaver-Creek-RTL zurück

Hirscher fällt damit wieder auf 67 Weltcupsiege. Der Deutsche hatte an der Rennstrecke Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet

Lausanne – Der Deutsche Stefan Luitz hat seinen Sieg im Weltcup-Riesentorlauf Anfang Dezember in Beaver Creek zurückerhalten. Nach Auskunft seiner Anwältin Anne Jakob hatte der Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof (Cas) gegen die Aberkennung seines Premierensiegs durch die Fis Erfolg. Marcel Hirscher hält damit doch bei "nur" 67 Weltcupsiegen.

Der Salzburger hatte den Sieg in den USA von Luitz geerbt, nun rückt er wieder auf den zweiten Platz zurück. An seinem Gewinn des Riesentorlauf-Weltcups ändert das freilich nichts. Luitz hatte in einem Aufenthaltsbereich an der Rennstrecke Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet und damit gegen das Fis-Reglement verstoßen. Die Fis disqualifizierte ihn wegen eines Regelverstoßes, folgte damit einer Formulierung im Anti-Doping-Reglement. (APA, 15.3.2019)