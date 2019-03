Ex-Documenta-Chef Okwui Enwezor gestorben

Der Leiter der Documenta 11 und der Biennale Venedig 2015 war bis zu seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen Direktor des Haus der Kunst in München – Er erlag 55-jährig einem Krebsleiden

Die westliche, eurozentrische Schieflage im Kunstbetrieb zugunsten der Länder Afrikas und Asiens aufzubrechen, daran hat der 1963 in Nigeria geborene Okwui Enwezor wesentlich mitgewirkt.

Enwezor hatte in New York Literatur und Politologie studiert, bevor er wesentliche Ereignisse des Kunstgeschehens kuratierte: etwa 2002 die Documenta 11 in Kassel und 2015 die Biennale von Venedig. Die Leitung des Münchner Haus der Kunst (2011–2018) legte er aus gesundheitlichen Gründen nieder. Enwezor erlag 55-jährig einem Krebsleiden, wie nun die Biennale Venedig per Twitter bekanntgab. (kafe, 15. 3. 2019)