AC Milan vor Derby gegen Inter voll Selbstvertrauen

Gattuso-Truppe zuletzt mit fünf Siegen in Folge – Stadtrivale nach Europa-League-Out angeschlagen

Mailand – Vor dem Mailänder Fußball-Derby am Sonntag (20.30 Uhr/live Puls 4) sprechen die Vorzeichen klar für AC Milan. Die "Rossoneri" haben ihre jüngsten fünf Serie-A-Partien gewonnen und sind seit zehn Bewerbspartien ungeschlagen, Inter hingegen muss das Europa-League-Ausscheiden gegen Eintracht Frankfurt verdauen und holte aus den vergangenen drei Runden nur vier Punkte.

Deshalb fiel die Mannschaft von Coach Luciano Spalletti in der Tabelle auch um einen Punkt hinter Milan auf Platz vier zurück. Eine Niederlage gegen den Stadtrivalen würde nicht nur die Champions-League-Teilnahme – der Fünfte AS Roma liegt lediglich drei Zähler zurück -, sondern auch den Job von Spalletti in Gefahr bringen.

Im Gegensatz dazu sitzt Milan-Trainer Gennaro Gattuso fest im Sattel. Der Ex-Weltmeister profitierte von gelungenen Winter-Transfers: Der brasilianische Mittelfeldspieler Lucas Paqueta und vor allem der polnische Goalgetter Krzysztof Piatek, mit dem es das ÖFB-Nationalteam am Donnerstag in der EM-Qualifikation zu tun bekommt, erwiesen sich auf Anhieb als Verstärkungen. Sollte Milan der erste Liga-Derbysieg seit drei Jahren gelingen, wäre man dem ersten Champions-League-Start seit fünf Jahren einen großen Schritt näher gekommen.

Der Kampf um die Plätze in der "Königsklasse" verspricht in Italien deutlich mehr Spannung als das Titelrennen. Juventus Turin führt vor dem Auswärtsmatch gegen Genoa 18 Punkte vor Salzburgs Europa-League-Bezwinger Napoli, der Udinese empfängt. Die Süditaliener haben ihren Platz unter den Top vier elf Runden vor Schluss mit zehn Zählern Vorsprung abgesichert. (APA; 15.3.2019)