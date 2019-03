Gebäudeeinsturz in Lagos – Bisher 20 Tote

Vor allem Kinder ums Leben gekommen

Lagos – Zwei Tage nach dem Einsturz eines Gebäudes in Nigeria ist die Zahl der Todesopfer auf 20 angestiegen. Die meisten Opfer des Unglücks in der südlichen Metropole Lagos seien Kinder gewesen, berichtete der regionale Gesundheitsminister Jide Idris am Freitag. In dem Gebäude befand sich eine Schule.

Nach dem Einsturz des dreistöckigen Gebäudes am Mittwoch hatten die Behörden zunächst von acht Toten gesprochen. Rund 40 weitere Menschen seien lebend geborgen worden, hieß es.

Der Einsturz von Gebäuden ist in Lagos keine Seltenheit – oft mangelt es an Bauaufsicht und Wartung. In einem der bisher schlimmsten Fälle in dem westafrikanischen Staat kamen mehr als 100 Menschen ums Leben, als im September 2014 eine Kirche einstürzte. (APA, 15.3.2019)