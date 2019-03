ÖSV im Teambewerb im Viertelfinale out

0:4-Niederlage in von Soldeu gegen Kanada – Sieg an Schweiz

Soldeu – Olympiasieger Schweiz hat am Freitag im Rahmen des alpinen Ski-Weltcupfinales in Soldeu in Andorra den Teambewerb gewonnen. Die Eidgenossen setzten sich im Finale gegen Überraschungsfinalisten Norwegen bei 2:2 über die Zeitregel durch. Im Duell um Rang drei gewann Deutschland gegen Kanada 3:2. Die topgesetzten Österreicher waren im Viertelfinale an den Kanadiern mit 0:4 gescheitert, wurden Fünfte.

Katharina Truppe, Marc Digruber, Katharina Huber und der beim dritten Tor einfädelnde Michael Matt schafften damit keinen einzigen Punktgewinn gegen die aus dem Achtelfinale mit einem 3:1 gegen Andorra gekommenen Nordamerikaner. (APA; 15.3.2019)