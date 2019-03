E-Scooter-Fahrer fuhr Wiener Passantin nieder

Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

Wien – Ein E-Scooter, der vorschriftswidrig am Gehsteig unterwegs war, hat Donnerstagmittag in Wien-Brigittenau eine Passantin niedergefahren. Sowohl die 56-Jährige, die gerade ihr Wohnhaus in der Vorgartenstraße verließ, als auch der 49-jährige Pole kamen zu Sturz, verletzten sich jeweils am Ellenbogen und wurden noch an der Unfallstelle verarztet.

Wegen Körperverletzung angezeigt

Der Lenker des E-Scooters wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag. Diese wies zudem darauf hin, dass für diese Roller dieselben rechtlichen Bestimmungen gelten wie für Fahrräder. Das Befahren von Gehsteigen ist damit verboten und stellt eine Verwaltungsübertretung dar. (APA, 15.3.2019)