"Gottschalk liest?" Showmaster versucht sich als "Literaturkaplan"

Thomas Gottschalk moderierte schon diverse Samstagabend-Shows. Am 19. März startet seine erste Literatursendung

München – Thomas Gottschalk lässt den Bildungsbürger raus. Am 19. März (22 Uhr) startet im Bayerischen Fernsehen seine neue Show "Gottschalk liest?" Nach diversen Samstagabend-Shows versucht sich Deutschlands wohl immer noch bekanntester Moderator an einer Literatursendung. "Durch die Gesamtverblödung meiner Umgebung bin ich plötzlich in die intellektuelle Ecke gedrängt worden", so Gottschalk bei der Präsentation.

Er betonte, dass er nicht in die Fußstapfen seines bewunderten Freundes Marcel Reich-Ranicki (1920–2013) treten und kein zweites "Literarisches Quartett" auf den Bildschirm bringen wolle. "Ich bin auf keinen Fall auf dem Weg zum Literaturpapst. Ich bin und bleibe Literaturkaplan."

"Brücke schaffen zwischen Schlauen und Blöden"

Seine Aufgabe sei es, "eine Brücke zu schaffen zwischen den Schlauen und den Blöden", sagte der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator, dessen neues Format mit seinem berühmtesten nur das Fragezeichen gemein hat. Die Sendung sei auch eine Art Gegenformat zu sozialen Medien nach dem Motto: "Proust statt Post".

Es sei das erste Mal, dass er sich auf eine Sendung wirklich vorbereiten musste, sagte er. Radio, Fernsehen, das habe er alles aus dem Ärmel geschüttelt. Bei Literatur sei das nun anders. In seiner neuen Sendung soll das Fragezeichen ein Zeichen der Demut sein.

Er hoffe, mit seiner neuen Sendung Menschen wieder mehr für Literatur zu begeistern. "Es ist schlimm genug, dass mir das Fernsehen weggestorben ist. Jetzt darf nicht auch noch das Lesen wegsterben." Das BR-Projekt sei ein Risiko, räumt er ein. Sein Glück sei, "dass ich in einer Phase meiner Karriere bin, in der ich nichts mehr zu verlieren habe".

Vier Autoren

Zu seiner Premiere erwartet Gottschalk vier Autoren, die ihre neuen Bücher vorstellen: Sarah Kuttner ("Kurt"), Ferdinand von Schirach ("Kaffee und Zigaretten"), Vea Kaiser ("Rückwärtswalzer") und Daniel Biskup ("Wendejahre"). "Der Tod und die Liebe sind die großen Themen", heißt es in einer Ankündigung des BR. "Auch die Frage, ob es ein Rezept für das Bestsellerschreiben gibt". Aufgezeichnet wurde das Ganze in Augsburg. Die drei weiteren Episoden folgen aus Franken, der Oberpfalz und Oberbayern. Die zweite Ausstrahlung ist für den 18. Juni geplant. (APA, 16.3.2019)