Drei Raumfahrer nach sechsstündigem Flug auf der ISS angekommen

Alexej Owtschinin und Nick Hague sind nach ihrem Fehlstart im Oktober endlich am Ziel – Christina Koch komplettiert die neue Crew

foto: apa/afp/kirill kudryavtsev So sieht ein Bilderbuchstart aus.

Baikonur – Mit dem Russen Alexej Owtschinin und den beiden US-Amerikanern Nick Hague und Christina Koch ist ein neues Trio von Raumfahrern auf der Internationalen Weltraumstation angekommen. Ihre Sojus-Rakete hob Donnerstagabend planmäßig um 20.14 Uhr vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Livebilder der NASA zeigten einen Bilderbuchstart in der kasachischen Steppe.



Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos schrieb wenige Minuten nach dem Start auf Twitter: "Flug ist normal." Nach etwa sechs Stunden Flugzeit erreichten die Raumfahrer bereits die ISS, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA in der Nacht auf Freitag bestätigte.

Im zweiten Anlauf geklappt

In die Freude über den gelungenen Start mischt sich auch eine gehörige Portion Erleichterung, denn es war bereits der zweite Anlauf für diese Mission: Mitte Oktober war es in Baikonur zu einem folgenschweren Fehlstart gekommen. Die Trägerrakete hatte sich 119 Sekunden nach dem Start wegen technischer Probleme abgeschaltet und stürzte ab. An Bord der Sojus-Kapsel waren Owtschinin und Hague, die sich aber unverletzt retten konnten. Als Ursache gab Roskosmos einen Baufehler an und setzte vorübergehend weitere Start aus. Nach dem Vorfall gab es im Dezember wieder einen bemannten Flug zur ISS, der ohne Probleme verlief.

Rene Pischel, Vertreter der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Moskau, sagte dem ZDF, für die beiden Raumfahrer sei es besonders wichtig, dass sie nach diesem Unfall sofort weitermachten. "Und ich glaube: Sie sind sehr froh, dass sie nach so kurzer Zeit schon wieder fliegen können."

foto: reuters/shamil zhumatov Die neuen Crewmitglieder von links nach rechts: Christina Koch, Alexej Owtschinin und Nick Hague.

Owtschinin, Hague und Koch ergänzen die aktuelle ISS-Crew, bestehend aus dem Russen Oleg Kononenko, dem Kanadier David Saint-Jacques und der US-Amerikanerin Anne McClain. Sie ist für einen gemeinsamen Außeneinsatz mit Christina Koch vorgesehen, der am 29. März stattfinden soll. (red, APA, 15. 3. 2019)