Wiener Immobilienmesse am 16. und 17. März

Rund 120 Aussteller im Congress Center der Messe Wien, Ticket gilt auch für "Wohnen & Interieur"

Am 16. und 17. März findet im Congress Center der Messe Wien wieder die Wiener Immobilienmesse statt. Zum bereits siebten Mal präsentieren sich Bauträger, Makler und weitere wichtige Player am ostösterreichischen Wohnimmobilienmarkt in der Messe, um Infos aus erster Hand für Wohnungssuchende bereitzuhalten.

Rund 120 Aussteller werden es heuer sein. Darunter sind zahlreiche gewerbliche Bauträger wie 6B47, ARE Austrian Real Estate, Arwag, Buwog, Die Wohnkompanie, Flair, Glorit, Mischek, Premium, Project, Raiffeisen Vorsorgewohnung, Rhomberg Bau, Seeste, Strabag Real Estate, Süba oder UBM. Auch ein paar gemeinnützige Bauträger sind vertreten, wie etwa Alpenland, Allgemeine gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft St. Pölten, BWS-Gruppe, Familienwohnbau, ÖVW, Neues Leben und WBV-GFW.

An Maklern werden beispielsweise EHL, Engel & Völkers, IVV, Kubicek, Örag, Otto, Remax, Rustler und s Real vor Ort sein. Außerdem haben zahlreiche Verbände und Institutionen Stände auf der Messe, etwa die Fachgruppe Wien der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer, der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft, die Arbeiterkammer Wien und die Rechtsanwaltskammer Wien.

Neu auf der Messe vertreten wird heuer laut Aussendung der Veranstalter das Segment "Feriendomizile/Zweitwohnsitze" sein, außerdem die "St. Pöltner Wohnstraße". Sie ist Kernstück des großen Messeauftritts der Landeshauptstadt St. Pölten, wo derzeit rund 1500 Wohneinheiten errichtet werden und weitere 3500 in Planung sind.

In der "Wohnstraße" können sich potenzielle neue Bewohner über die Projekte informieren. Messeveranstalter Reed Exhibitions hat auch wieder ein Rahmenprogramm mit Vorträgen organisiert. Auf zwei Bühnen werden nützliche Informationen etwa über Finanzierungen, Vorsorgewohnungen und diverse Rechtsfragen erörtert.

Experten geben außerdem Wissenswertes rund um Kauf, Verkauf und Miete weiter. Die Messe ist am Samstag, 16. März, von zehn bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. März, von zehn bis 17 Uhr geöffnet. Ein Ticket gilt auch für die parallel noch laufende Messe "Wohnen & Interieur" bzw. umgekehrt. (red, 15.3.2019)