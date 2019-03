Rechtsabbiegen bei Rot in Linz voraussichtlich ab Ende April

foto: apa/fpö-linz

Der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) mit den beiden Schildern, die vermutlich ab Ende April beim "Rechtsabbiegen bei Rot"-Versuch in Linz angebracht werden. Das kleine Schild mit einem grünen Pfeil zeigt an den Ampeln an, dass das Abbiegen bei Rot erlaubt ist. Die größere gelbe Tafel wird im Kreuzungsbereich angebracht und weist auf den Verkehrsversuch hin.