Mehrere Tote bei Angriffen auf zwei Moscheen in Neuseeland – vier Festnahmen

Drei Männer und eine Frau – Sprengsätze an Fahrzeugen entschärft – Premierministerin Ardern: "Gewalttat, wie es sie noch nie gegeben hat"

Christchurch – Bei einem bewaffneten Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es nach Angaben der Polizei mehrere Tote gegeben. Polizeisprecher Mike Bush nannte am Freitag jedoch zunächst keine genauen Zahlen. Örtliche Medien berichteten von bis zu neun Todesopfern. Ein Augenzeuge sagte dem Sender Radio New Zealand, er habe Schüsse gehört und vier Menschen auf dem Boden liegen gesehen, mit "Blut überall".

Der Polizei zufolge gab es Festnahmen, drei Männer und eine Frau. Bei den Angriffen habe es eine "bedeutende Zahl" an Todesopfern gegeben. An den Fahrzeugen der Angreifer seien Sprengsätze gefunden worden, die von der Armee entschärft worden seien. Wegen der Gefahrenlage rief die Polizei auch für ganz Neuseeland dazu auf, keine Moschee zu betreten.

Mann in Tarnkleidung

Die Schüsse fielen in zwei verschiedenen Moscheen der Stadt auf der Südinsel des Pazifikstaats. Es handelte sich um die Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum und um eine Moschee im Vorort Linwood. Ein Augenzeuge sagte, ein Mann in Tarnkleidung mit einer automatischen Waffe habe eines der Gotteshäuser betreten und das Feuer eröffnet.

Laut Augenzeugenberichten fielen die ersten Schüsse gegen 13.45 Uhr Ortszeit (01.45 Uhr MEZ). In der Moschee waren demnach mehr als 300 Gläubige. Zeugen zufolge handelt es sich bei dem Täter um einen weißen Mann, der Helm und kugelsichere Weste trug. Mit seiner automatischen Waffe soll er immer wieder in die Menschenmenge geschossen haben.

Polizeisprecher Bush sprach in einer Video-Nachricht, die über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde, von einer "sehr ernsten und tragischen Serie an Ereignissen". Zugleich appellierte er an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter warnte die neuseeländische Polizei, "extrem erschreckende Bilder" aus einer der angegriffenen Moscheen kursierten im Internet. Sie rief dazu auf, das Material nicht weiter zu verbreiten.

Die Stadt riegelte wegen der unklaren Lage alle staatlichen Gebäude ab. Neben Schulen wurden auch das Rathaus, die städtische Bücherei und Museen geschlossen. Bürgermeisterin Lianne Dalziel appellierte an die 350.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die Innenstadt zu meiden. Dalziel sagte: "Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann."



Premierministerin spricht von einem der "dunkelsten Tage"

Premierministerin Jacinda Ardern verurteilte den bewaffneten Angriff auf das Schärfste. In einer kurzen Stellungnahme sprach die sozialdemokratische Politikerin am Freitag von einem der "dunkelsten Tage" in der Geschichte ihres Landes. "Ich würde dies als eine Gewalttat beschreiben, wie es sie noch nie gegeben hat." Für solch ein Verbrechen gebe es "keinen Platz in Neuseeland".

Ardern bestätigte, dass es eine Festnahme gab. Einzelheiten nannte sie nicht. Die Premierministerin äußerte sich auch nicht zur Zahl der Todesopfer und Verletzten. Sie kündigte aber an, noch am Freitag selbst nach Christchurch zu fliegen. (APA, dpa, AFP, Reuters, 15.3.2019)