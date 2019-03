Rund 30 Tote bei rechtsradikaler Terrorserie gegen Moscheen in Christchurch

Laut Medien Dutzende Tote – Drei Männer und eine Frau in Haft – Sprengsätze an Fahrzeugen entschärft – Premierministerin Ardern: "Dunkelste Tage Neuseelands"

Christchurch – Der einer Serie von Terrorangriffen sind in der neuseeländischen Stadt Christchurch am Freitag offenbar Dutzende Menschen getötet worden. Die Angriff richteten sich gegen zwei Moscheen, in denen sich gerade Betende versammelt hatten. Die Polizei sprach von mindestens vier Tätern, drei Männern und einer Frau, die mit Schusswaffen und Bomben angegriffen hätten. Die vier Verdächtigen seien in Haft. Dass es weitere Angreifer oder Sympathisanten gebe, sei nicht ausgeschlossen.



Der Polizeisprecher von Christchurch, Mike Bush, nannte am Freitag zunächst keine genauen Zahlen. Örtliche Medien berichteten aber von bis zu 30 Todesopfern. Auch gab es zunächst keine offizielle Bestätigung zu den Tathintergründen. Neuseeländische und australische Medien sprachen aber übereinstimmend von einem rechtsradikalen Tathintergrund.

Anhänger von Trump-Fan und Faschist

Die mutmaßlichen Täter streamten Teile ihrer Angriffe offenbar live im Internet. Dort veröffentlichte einer der Männe auch ein Manifest, in der er selbst die Angriffe als "Terroranschläge" bezeichnet. In dem 37-seitigen Papier beschreibt er sich selbst als Anhänger des rechten US-amerikanischen Politikkommentators Candace Owens, der als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump auftritt.

Außerdem nennt er den Führer der britischen Nationalsozialisten aus den 1930er-Jahren, Oswald Mosley, als Inspiration. Australiens Premier Scott Morrison bestätigte, dass es sich bei einem der Täter um einen Australier handle. Er bezeichnet den Mann, der in seinem Manifest auch die seiner Ansichts nach zu geringe Geburtenzahl unter Weißen anspricht, als "extremistischen rechtsradikalen Gewalttäter".

Laut der neuseeländischen Polizei sind an den Fahrzeugen der Angreifer Sprengsätze gefunden worden, die von der Armee entschärft worden seien. Wegen der Gefahrenlage rief die Polizei auch für ganz Neuseeland dazu auf, keine Moschee zu betreten. Man könne nicht ausschließen, dass die Terrorserie schon vorbei sei. Ausgangssperren in Schulen und Krankenhäusern wurden gegen Abend Ortszeit allerdings aufgehoben.

Mann in Tarnkleidung

Die Schüsse waren in zwei verschiedenen Moscheen der größten Stadt auf der Südinsel des Pazifikstaats gefallen. Es handelte sich um die Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum und um eine Moschee im Vorort Linwood. Ein Augenzeuge sagte, ein Mann in Tarnkleidung mit einer automatischen Waffe habe eines der Gotteshäuser betreten und das Feuer eröffnet.

Laut Augenzeugenberichten begannen die ersten Angriffe gegen 13.45 Uhr Ortszeit (01.45 Uhr MEZ). In der Moschee waren demnach mehr als 300 Gläubige. Polizeisprecher Bush sprach in einer Video-Nachricht, die über die sozialen Netzwerke verbreitet wurde, von einer "sehr ernsten und tragischen Serie an Ereignissen". Zugleich appellierte er an die Bevölkerung, zuhause zu bleiben.

Im Kurzbotschaftendienst Twitter warnte die neuseeländische Polizei, "extrem erschreckende Bilder" aus einer der angegriffenen Moscheen kursierten im Internet. Sie rief dazu auf, das Material nicht weiter zu verbreiten. Facebook in Neuseeland und Australien betätigte, dass man über entsprechende Videomaterial informiert worden sei. Man tue alles, um es zu löschen.

Die Stadt Christchurch riegelte wegen der unklaren Lage alle staatlichen Gebäude ab. Neben Schulen wurden auch das Rathaus, die städtische Bücherei und Museen geschlossen. Bürgermeisterin Lianne Dalziel appellierte an die 350.000 Einwohnerinnen und Einwohner, die Innenstadt zu meiden. Dalziel sagte: "Alle sind geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier passieren kann."



Premierministerin spricht von einem der "dunkelsten Tage"

Premierministerin Jacinda Ardern verurteilte den bewaffneten Angriff auf das Schärfste. In einer kurzen Stellungnahme sprach die sozialdemokratische Politikerin am Freitag von einem der "dunkelsten Tage" in der Geschichte ihres Landes. "Ich würde dies als eine Gewalttat beschreiben, wie es sie noch nie gegeben hat." Für solch ein Verbrechen gebe es "keinen Platz in Neuseeland".

Ardern bestätigte, dass es eine Festnahme gab. Einzelheiten nannte sie nicht. Die Premierministerin äußerte sich auch nicht zur Zahl der Todesopfer und Verletzten. Sie kündigte aber an, noch am Freitag selbst nach Christchurch zu fliegen. (mesc, APA, dpa, AFP, Reuters, 15.3.2019)