Suljovic schlägt PL-Tabellenführer Wade

Österreicher setzt sich überraschend klar 7:3 durch und hat gute Chancen auf zweite Liga-Phase

Mensur Suljovic hat am Donnerstag in der Darts-Premier-League im sechsten Spiel seinen zweiten Sieg gefeiert. Der 47-Jährige aus Wien setzte sich in der Motorpoint Arena in Nottingham im zweiten Spiel des Abends überraschend gegen den englischen Liga-Führenden James Wade deutlich mit 7:3 durch. Mit diesem Ergebnis war er zuletzt vor einer Woche in Aberdeen dem Waliser Gerwyn Price noch unterlegen.

Suljovic, dessen Spitznamen "The Gentle" ist, hält nach dem Triumph über den Premier-League-Champion von 2009 nun bei je zwei Siegen, Remis und Niederlagen und ist mit sechs Punkten voll auf Kurs in Richtung Top-acht-Platz. Drei Events in Berlin (21. März) und Rotterdam (27. und 28. März) stehen noch auf dem Programm, ehe nach der neunten Runde nur noch die acht besten Spieler des Feldes in der zweiten Phase des Bewerbs weiterspielen dürfen. (APA, 14.3.2019)