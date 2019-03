Chelsea souverän, Valencia mit Zittern im EL-Viertelfinale

Die Blues fertigen Dynamo Kiew 5:0 ab. Die Spanier retten sich in Krasnodar in der Nachspielzeit

Kiew/Krasnodar – Chelsea hat am Donnerstagabend locker den Aufstieg ins Viertelfinale der Fußball-Europa-League geschafft. Die Londoner fertigten Dynamo Kiew auswärts mit 5:0 ab und behielten gesamt mit 8:0 die Oberhand. Herausragend war der französische Stürmer Olivier Giroud mit einem Triplepack (5., 33., 59.). Zudem trugen sich auch Marcos Alonso (45.+1) und Callum Hudson-Odoi (78.) in die Schützenliste ein.

Der Favoritenrolle gerecht wurde auch Valencia. Der spanische Club zitterte sich allerdings in die Runde der letzten acht. Goncalo Guedes erlöste die Gäste in Krasnodar mit dem Ausgleich zum 1:1 erst in der 93. Minute. Bei einer 0:1-Niederlage hätte die Auswärtstorregel für die Russen gesprochen, die in Spanien 1:2 verloren hatten. Für sie war am Ende ein später Treffer von Magomed Sulejmanow (85.) zu wenig. Die Viertelfinal-Auslosung findet am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon statt. (APA, 14.3.2019)

Ergebnisse der Achtelfinal-Rückspiele der Fußball-Europa-League vom Donnerstag:

Red Bull Salzburg – SSC Napoli 3:1 (1:1). Tore: Dabbur (25.), Gulbrandsen (65.), Ch. Leitgeb (92.) bzw. Milik (14.). Hinspiel: 0:3 – Napoli mit dem Gesamtscore von 4:3 weiter.

Dynamo Kiew – Chelsea 0:5 (0:3). Kiew, Tore: Giroud (5., 33., 59.), Alonso (45.+1), Hudson-Odoi (78.). Hinspiel: 0:3 – Chelsea mit dem Gesamtscore von 8:0 weiter.

FK Krasnodar – Valencia 1:1 (0:0). Tore: Sulejmanow (85.) bzw. Guedes (93.). Hinspiel: 1:2 – Valencia mit dem Gesamtscore von 3:2 weiter.

Viertelfinal-Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) in Nyon, Spieltermine 11./18. April