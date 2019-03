Cornelia Hütter vom Verletzungspech verfolgt

Diagnose nach Sturz in Soldeu: Kreuzbandriss sowie Innenband- und Meniskusverletzung im linken Knie

Innsbruck – Skirennläuferin Cornelia Hütter hat sich bei ihrem Sturz in der Abfahrt von Soldeu schwere Knieverletzungen zugezogen. Wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Donnerstag per Aussendung mitteilte, ergab eine Untersuchung im Klinikum Hochrum einen Kreuzbandriss sowie eine Innenband- und Meniskusverletzung im linken Knie. Die Steirerin hatte die Verletzung am Mittwoch erlitten.

Hütter wurde noch am Donnerstag von Kniespezialist Christian Hoser in Innsbruck operiert. Auf die Sportlerin wartet die bereits dritte längere Pause aufgrund einer Verletzung innerhalb von wenigen Monaten.

Zunächst hatte die 26-Jährige ab Mitte Dezember wegen einer Knorpelfraktur an der rechten Oberschenkelrolle mehrere Wochen aussetzen müssen. Zum zweiten Mal musste Hütter dann nach der Abfahrt in Garmisch pausieren, wo sie sich bei einem Sturz einen Innenbandeinriss im rechten Knie sowie einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen hatte. Deswegen verpasste sie auch die WM in Aare.

Hütter ist zum wiederholten Mal verletzt. Im Jänner 2017 zog sie sich beim Training für die Speed-Rennen in Altenmarkt-Zauchensee einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Riss des Innen- und Außenmeniskus zu und fiel für den Rest der Saison aus. Anfang Dezember gewann sie mit der Abfahrt von Lake Louise gleich ihr erstes Rennen nach dem Comeback. (APA, 14.3.2019)