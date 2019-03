Sieg und erste Kugel für Paris

Italiens Weltmeister war auch bei Finale in Soldeu überragend und holte wie in Kvitfjell das Double – Kriechmayr Dritter und Zweiter in SG-Wertung

Soldeu – Weltmeister Dominik Paris hat auch das letzte Speed-Rennen der Herren gewonnen und sich erstmals eine Kristallkugel gesichert. Der Südtiroler Seriensieger setzte sich am Donnerstag beim Finale in Soldeu im Super-G vor Mauro Caviezel (SUI) und Vincent Kriechmayr durch und war damit auch in der Disziplinwertung Erster. Auch Kriechmayr hatte auf dem Papier noch Chancen gehabt.

Gleich sechs Fahrer waren mit theoretischen Kugelchancen in den letzten Super-G gegangen. Nur Paris hatte es aber mit einem Podestplatz selbst in der Hand gehabt. Der seit Wochen in Hochform fahrende Südtiroler ließ nichts mehr anbrennen und machte mit seiner Bestzeit schon alles klar, während das Rennen noch lief. Paris komplettierte sein zweites Speed-Double nach Kvitfjell in Folge und feierte seinen 16. Weltcupsieg, den vierten im Super-G. In den letzten sieben Jahren gingen die Super-G-Kugeln stets nach Norwegen, nun ist Paris der erste Super-G-Kugelgewinner aus Italien seit Peter Runggaldier 1995.

"Auf allen Verhältnissen der Beste zu sein, bedeutet einem Skifahrer am meisten", sagte Paris im ORF Fernsehen. Sieben Weltcuprennen hat Paris in diesem Winter gewonnen und ist zudem in Schweden Weltmeister im Super-G geworden.

foto: reuters/christian hartmann Vincent Kriechmayr verpasste Super-G-Kristall schlussendlich um 84 Punkte.

Kriechmayr war mit 44 Punkten Rückstand auf Paris ins letzte Speed-Rennen gegangen und beendet die Disziplinwertung auch als Zweiter. Letzter Super-G-Kugelgewinner aus Österreich war Hannes Reichelt 2008. Am Donnerstag war der 38-jährige Salzburger hinter Kriechmayr (3.), Matthias Mayer (6.) und Christian Walder (10.) als Elfter viertbester ÖSV-Fahrer. "Ich wollte vorne mitmischen, war aber zu langsam", sagte Kriechmayr. "Dominik hat die letzten vier Rennen gewonnen und hat mit der WM acht Saisonsiege. Das ist unglaublich." (APA, 14.3.2019)

Herren-Super-G am Donnerstag beim Finale in Soldeu:

1. Dominik Paris (ITA) 1:20,42

2. Mauro Caviezel (SUI) 1:20,57 +0,15

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:20,86 +0,44

4. Kjetil Jansrud (NOR) 1:21,00 +0,58

5. Christof Innerhofer (ITA) 1:21,12 +0,70

6. Matthias Mayer (AUT) 1:21,44 +1,02

7. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:21,56 +1,14

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:21,65 +1,23

9. Beat Feuz (SUI) 1:21,67 +1,25

10. Christian Walder (AUT) 1:21,69 +1,27

11. Hannes Reichelt (AUT) 1:21,78 +1,36

12. Bostjan Kline (SLO) 1:21,88 +1,46

13. Travis Ganong (USA) 1:21,93 +1,51

14. Josef Ferstl (GER) 1:22,04 +1,62

15. Alexis Pinturault (FRA) 1:22,11 +1,69

16. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:22,24 +1,82

17. Christoph Krenn (AUT) 1:22,62 +2,20

. Brice Roger (FRA) 1:22,62 +2,20

19. River Radamus (USA) 1:23,16 +2,74

Ausgeschieden: Klemen Kosi (SLO), Johan Clarey (FRA), Marco Odermatt (SUI), Adrien Theaux (FRA)

Super G-Wertung (7):

1. Dominik Paris (ITA) 430

2. Vincent Kriechmayr (AUT) 346

3. Mauro Caviezel (SUI) 324

4. Kjetil Jansrud (NOR) 316

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 299

6. Matthias Mayer (AUT) 295

7. Aksel Lund Svindal (NOR) 219

8. Johan Clarey (FRA) 200

9. Josef Ferstl (GER) 197

10. Christof Innerhofer (ITA) 191

11. Max Franz (AUT) 185

12. Beat Feuz (SUI) 182

13. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 173

14. Hannes Reichelt (AUT) 149

15. Adrien Theaux (FRA) 133

Gesamtwertung nach 36 Rennen:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1508

2. Alexis Pinturault (FRA) 1015

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 988

4. Dominik Paris (ITA) 950

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 739

6. Beat Feuz (SUI) 722

7. Mauro Caviezel (SUI) 696

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 651

9. Marco Schwarz (AUT) 560

10. Kjetil Jansrud (NOR) 538

11. Christof Innerhofer (ITA) 501

12. Matthias Mayer (AUT) 496

13. Daniel Yule (SUI) 491

14. Loic Meillard (SUI) 481

15. Ramon Zenhäusern (SUI) 471